Online Print Symposium 2023: »Empowering the Future of Print«

Namhafte Referenten bieten Vorträge aus sämtlichen relevanten Bereichen: Mass Customization, Digital Commerce, digitale Transformation, Web-to-Print und Krisenmanagement sind hier nur einige der Schlagworte. Das Motto zum Jubiläum lautet »Empowering the Future of Print« und genau das ist der Fokus des OPS 2023. Das Branchenevent lockt regelmäßig mehr als 300 nationale und internationale Teilnehmer nach München und hat sich als Treffpunkt der E-Business-Print-Community weltweit etabliert. Zu den Teilnehmern gehören die ganz Großen der Branche bis hin zu kreativen oder hoch innovativen Neueinsteigern. Veranstaltet wird das Online Print Symposium von der zipcon consulting GmbH und dem Bundesverband Druck und Medien e.V. (bvdm).

Mit zwei Abendveranstaltungen, dem Insider-Get-Together am Vorabend des Symposiums und dem Networking Dinner sowie einer Partnerausstellung, bietet das OPS zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken an. Entscheidungsträger können sich mit potenziellen Partnern und Kunden in lockerer Atmosphäre und auf Augenhöhe austauschen.

Große Namen geben sich die Ehre

Auch das Vortragsprogramm verspricht wieder höchste Spannung – und schon der erste Name auf der Liste der Referenten ist ein echter Paukenschlag: Robert Keane, Geschäftsführer von Cimpress, wird als Keynote-Speaker beim OPS 2023 auftreten und Einblicke in zukunftsweisende Entwicklungen im Onlineprint geben.

Aber auch die weiteren Referenten lesen sich wie das Who-is-Who der (Online-)Printindustrie: Dr. Ralph Dittmann, Geschäftsführer der WKS Druckholding GmbH, wird sich dem Thema Nachhaltigkeit aus einer ganz besonderen Perspektive nähern. Tobias Kaase, Geschäftsführer und Dominik Haacke, Key Account Manager E-Commerce bei der mediaprint solutions GmbH, beschäftigen sich mit Predictive Production, während Dr. Christian Maaß, MD & CDO Thomann Music, den Teilnehmern etwas zu den Trends im E-Commerce 2023 berichten wird. Und natürlich darf auch der Vortrag von Bernd Zipper, Geschäftsführer bei zipcon consulting, zu den Entwicklungen und Trends in der Onlineprint-Industrie nicht fehlen.

Bewerbungen innovativer Start-Ups gewünscht

Die Insight Pitches innovativer Start-Ups waren beim letzten Online Print Symposium ein großer Erfolg – darum dürfen sie auch beim Jubiläums-OPS nicht fehlen. Auf vielfachen Wunsch werden also auch 2023 wieder eine Reihe spannender Jungunternehmen die Chance bekommen, sich auf der großen Bühne zu präsentieren und mit den „ganz Großen“ der Branche zu vernetzen. Start-Ups können sich noch bis zum 16.12.2022 hier bewerben.

Partner des OPS

Auch im nächsten Jahr werden wieder Top-Partner das OPS begleiten: Sappi ist erneut als Platin Partner dabei und mit rissc, ctrl-s und Xeikon konnten weitere langjährige Partner zum wiederholten Mal gewonnen werden. Seine Premiere beim OPS feiert hingegen lead print. Damit reiht sich das Unternehmen in die Liste der hochkarätigen Partner ein. Wer Interesse hat und sein Unternehmen ebenfalls in der Partnerausstellung des Online Print Symposiums präsentieren will, kann sich bei Sandra Bellof unter informieren und einen Partnerstand buchen.