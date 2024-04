OneVision zeigt digitale Auftragsverfolgung

Unter dem Motto »we create the future« steht die diesjährige Leitmesse der weltweiten Druckindustrie. Dabei stehen besonders die Themen Digitalisierung und Automatisierung im Fokus. Um Druckunternehmen in Zeiten von Fachkräftemangel und steigenden Kosten zukunftsfähig zu gestalten, können vor allem im Bereich der Produktionsprozesse wertvolle Zeit und Kosten eingespart und Unternehmen gewinnbringend ausgerichtet werden. Der Automatisierungsspezialist OneVision lädt drupa-Besucher ein, anhand von Live-Demos Automatisierungstechnologien für diverse Produktionssegmente im Druck zu erleben.

Mit »Stations« etwa kann der gesamte Produktionsablauf digital abgebildet und kontrolliert werden. Insbesondere manuelle Tätigkeiten wie Nähen, Ösen setzen, Bohren, Kommissionieren, usw. oder Maschinen ohne digitale Schnittstelle (bspw. Heidelberger Tiegel) können so direkt in den Workflow eingebunden werden. Mitarbeitende können an den jeweiligen Arbeitsstationen durch Anweisungen geleitet und so Fehler reduziert werden. Feedback und Statusupdates der einzelnen Stationen werden zentral dargestellt und ermöglichen die Online-Verfolgung des Produktionsstatus. Druckdienstleister werden zudem dabei unterstützt, ihre Service Level Agreements mit Kunden zuverlässig einzuhalten. Auf der drupa wird die Lösung erstmals mit Barcode-Scanning und Mobile Device App live vorgestellt.