Ohne Wellpappe, keine Kreislaufwirtschaft

»Wellpappe ist ein zentraler Bestandteil unserer Lieferketten und das Material ist perfekt darauf abgestimmt“, sagt Stephan Kaar, Sprecher des Forum Wellpappe Austria. Eine große Rolle spielt Wellpappe im B2B-Bereich. »Optimal abgestimmte Wellpappe-Verpackungen wirken wie eine Reiseversicherung für unterschiedlichste Waren und Produkte. Wird Obst und Gemüse in Wellpappe verpackt, hält das Lebensmittel sogar bis zu drei Tage länger frisch«, so Kaar. Die mit Abstand wichtigsten Abnehmer der heimischen Wellpappe-Industrie waren 2023 die Lebensmittel- und Getränkewirtschaft mit knapp 46 Prozent, gefolgt von Maschinen, Möbel, Elektronik und Automotive mit 18 Prozent. Der Anteil von Versandverpackungen liegt bei rund zehn Prozent“, so der Branchen-Sprecher.

Wirtschaftliche Entwicklung: Erholung erst zur Jahresmitte?

Die heimische Wellpappe-Industrie blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. 2023 war geprägt von hohem Kostendruck, geringer Konsumlaune, Zurückhaltung bei Investitionen und einer weiterhin hohen Inflation. »Überrascht hat, dass das traditionell stärkere vierte Quartal keine Entspannung gebracht hat«, betont Stephan Kaar. Beim mengenmäßigen Absatz verzeichneten die im Forum Wellpappe Austria organisierten Unternehmen im Jahr 2023 mit 740 Millionen Quadratmeter gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 11,2 Prozent. Beim Umsatz erzielten die heimischen Wellpappe-Unternehmen 2023 ein Minus von 16,5 Prozent: gesamt waren es 548,7 Millionen Euro. „Da die Wellpappe-Industrie mit der Transportverpackung eng an die gesamtwirtschaftliche Entwicklung gekoppelt ist, überraschen diese Rückgänge nicht. Die Hoffnung liegt jetzt auf einer wirtschaftlichen Erholung ab dem dritten beziehungsweise vierten Quartal,“ so der Forumssprecher. Für 2024 rechnet die Branche mit einem leichten Plus von rund zwei Prozent.

EU-Verpackungsverordnung auf der Zielgeraden

Eine neue EU-Verpackungs- und Verpackungsabfallverordnung (PPWR) ist derzeit auf der Zielgeraden. Mit der PPWR will die EU die Verpackungsmengen in Europa verringern und die Kreislaufwirtschaft stärken. »Als heimische Wellpappe-Industrie begrüßen wir die Annahme des aktuellen Textes im Plenum des Europäischen Parlaments und warten auf eine endgültige Genehmigung durch den Rat. Die EU erkennt damit an, dass das vorbildliche System des Wertstoffkreislaufs von Papier, Wellpappe und Karton ökologische Vorteile bietet und ein wichtiger Bestandteil des funktionierenden Binnenmarktes ist«, kommentiert Kaar diese vorläufige Entscheidung.

Post Loop – wiederverwendbare Verpackungen als Regelservice

Auch die Österreichische Post AG setzt auf nachhaltige Lösungen. Mit »Post Loop« bietet sie einen Regelservice für den Online-Handel von wiederverwendbaren Verpackungen aus Wellpappe und Holzfaser an. »Neben der CO 2 -neutralen Zustellung aller Sendungen in Österreich, spielt angesichts des boomenden E-Commerce das Thema wiederverwendbare Verpackung eine große Rolle», erklärt Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket und Logistik, Österreichische Post AG. »Wellpappe ist dabei ein ideales Verpackungsmaterial, um den Online-Handel noch nachhaltiger zu gestalten.«