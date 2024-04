Neuer Sales Director bei Koenig & Bauer Durst

Benjamin Bösch wird eng mit den Vertriebsabteilungen innerhalb der Durst & Koenig & Bauer Organisationen zusammenarbeiten. Sein Aufgabengebiet umfasst die Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden und Vertriebsteams sowie die Entwicklung neuer Vertriebsstrategien, um den Mehrwert für Koenig & Bauer Durst in den Wellpappen- und Faltschachtelmärkten zu steigern.

An der Hochschule der Medien in Stuttgart ausgebildet, begann Benjamin sein Berufsleben im Produktmanagement, bevor er vor 14 Jahren in den Vertrieb wechselte. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Druck- und Verpackungsindustrie wechselt Benjamin zu Koenig & Bauer Durst von Landa, wo er als Regionalleiter für DACH tätig war.

»Benjamin Bösch bringt Erfahrung in den Märkten für Faltschachteln und Wellpappe mit, die uns hilft die digitale Transformation voranzutreiben. Wir bieten ein Portfolio an, das auf wasserbasierte, lebensmittelechte Druckfarben verwendet und alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt«, betont Daniel Velema, Geschäftsführer von Koenig & Bauer Durst.

