Forum Wellpappe mit neuem Branchensprecher

Die Wellpappe-Unternehmen in Österreich tragen jetzt eine besondere Verantwortung. Zum einen produzieren die Betriebe weiter, um die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Arzneiwaren und medizinischen Gerät sicherzustellen. „Zum anderen müssen wir unsere MitarbeiterInnen entsprechend schützen und dabei ganz besonders auf die Einhaltung der strengen Gesundheitsauflagen der Behörden achten“, so Stephan Kaar, neuer Sprecher des Forum Wellpappe Austria. Er ist Geschäftsleiter bei der Rondo Ganahl Aktiengesellschaft und führt seit 2015 das Wellpappewerk in Frastanz, Vorarlberg.

Lieferketten gewährleisten

Damit es zu jetzt zu keinen Produktionsstopps oder Werksschließungen auch in anderen Branchen kommt, „müssen die nationalen und internationalen Lieferketten gewährleistet bleiben. In diesen Zeiten zeigt sich sehr deutlich, wie systemrelevant die österreichische Wellpappe-Industrie ist“, so Kaar.