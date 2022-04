Neuer CEO bei Mondi Flexible Packaging 

Der gebürtige Wiener, Thomas Ott, blickt auf eine internationale Karriere, unter anderen mit Stationen in Italien und den USA. Er begann seine Karriere 1995 bei Mondi im Finanz-Controlling und übernahm in den folgenden Jahren leitende Positionen in unterschiedlichen Business-Segmenten. Zuletzt arbeitete Ott für den Verpackungshersteller Amcor in der Schweiz.

Als CEO für Mondi Flexible Packaging and Engineered Materials verantwortet Thomas Ott einen Umsatz von rund 4 Milliarden Euro und mehr als 12.000 Mitarbeiter*innen in 29 Ländern. Die größte Herausforderung sieht der Branchenexperte in der Entwicklung nachhaltiger, kreislauffähiger Verpackungslösungen sowie wirksamer Maßnahmen gegen den Klimawandel: »Mondis gesamtes unternehmerisches Handeln ist von der Verpflichtung zu Nachhaltigkeit bestimmt. Im Rahmen unseres Aktionsplans MAP2030 wollen wir bis 2025 alle Mondi-Produkte wiederverwendbar, recyclebar oder kompostierbar machen und wir intensivieren unsere Klimaschutzprogramme und verpflichten uns zur Senkung unserer Treibhausgasemissionen auf Null bis 2050.«