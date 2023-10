druck.at als Hauptsponsor beim Band Fußball Cup 2023

Der Band Fußball Cup 2023 setzte ein weiteres Mal ein beeindruckendes Zeichen für die Vereinigung von Musik, Fußball und sozialer Verantwortung. Unterstützt von druck.at als Hauptsponsor brachte das Event das Who is Who der österreichischen Musikszene und Fußballlegenden für einen guten Zweck zusammen. Dieses Jahr wurde durch das Event eine Rekordsumme von 22.000€ für die Wiener Frauenhäuser und White Ribbon gesammelt.