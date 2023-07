Neue Strategie für Elanders Print & Packaging

Seit dem Zukauf im Jahr 2016 von der Schmid Druck GmbH in Kaisheim und 2021 der Schätzl Druck & Medien GmbH in Donauwörth treten die Firmen mit der Elanders Germany GmbH in Waiblingen als drei eigenständige Marken auf. Der Fokus wird zukünftig nicht mehr auf den einzelnen Standorten liegen, sondern stattdessen in bereichs- und standortübergreifenden Expertenteams gebündelt werden. »Für unsere Kunden ist es letztlich nicht relevant, an welchem Standort produziert wird, sondern mit der entsprechenden Expertise beraten zu werden und für die jeweiligen Bedürfnisse die entsprechenden Spezialisten zur Seite stehen zu haben«, so der Vorstand Sven Burkhard im Gespräch.

Im Zuge dieser Umstrukturierung wurde auch das neue Corporate Design, unter dem Elanders Print & Packaging zukünftig auftreten wird, vorgestellt. Dazu gehören unter anderem vier neue Logos und Farbwelten für die neu beschlossenen Business Units. Durch den Zusammenschluss der Unternehmen und das einheitliche Auftreten nach außen wird auch der Zusammenhalt innerhalb der Firmen gestärkt. Die neue Vision des Unternehmens lautet nun »Print-On-Demand Worldwide«. Mit den daraus resultierenden vier Business Units strebt Elanders Print & Packaging eine Expansion in wachstumsstarke Märkte an, die sowohl neue Zielmärkte erschließen als auch Synergien für bestehende Geschäftsbereiche bieten.

»Nach einer eingehenden Analyse unserer eigenen Stärken und dem klaren Ziel, eine zentrale Rolle in den Bereichen Mass Customization, Packaging, Publishing und Innovative Products zu spielen, haben wir uns für diese Geschäftsbereiche entschieden. Unser Anspruch gegenüber unseren Kunden ist es, die Besten in den jeweiligen Zielmärkten zu sein. Bereits heute können wir stolz darauf sein in diesen Bereichen ganz vorne mit dabei zu sein. Wir sind überzeugt, dass sich zukünftig nur diejenigen Unternehmen durchsetzen können, die dieses Ziel anstreben«, betont Sven Burkhard und fährt weiter fort: »Die Transformation erfordert nicht nur die Optimierung dessen, was wir produzieren, sondern auch die Art und Weise, wie wir es tun – und das in einem digitalen Kontext. Es stellt sich die Frage, wie Kunden ihre Bestellungen zukünftig aufgeben und wie die Dateien auf unsere Maschinen gelangen. Das Zusammenspiel von Hard- und Software, einschließlich der Datenübertragung an die Maschinen über API-Schnittstellen, wird zu einem weiteren entscheidenden Wettbewerbsvorteil führen.«

