myMorawa wird zur Buchschmiede

Es gibt viele Gründe, warum ein Autor oder eine Autorin sein oder ihr Buch nicht über einen großen Verlag, sondern selbständig im Eigenverlag veröffentlichen möchte. Jene, die zum ersten Mal publizieren, benötigen aber oft noch Beratung und Unterstützung. Genau hier setzt die Buchschmiede an. Sie geht aus dem Selfpublishing- Dienstleister myMorawa hervor und bietet Autor:innen und jenen, die es noch werden wollen, genau dieUnterstützung, die sie brauchen. Und wer keine Hilfe benötigt, kann das fertige Buch einfach online hochladen und damit auf direktem Weg in den Buchhandel bringen.

Die Buchschmiede hat unter dem bisherigen Namen myMorawa bereits mehr als 2.000 im Eigenverlagerschienen Büchern den Weg in die Öffentlichkeit geebnet, vielen davon sehr erfolgreich. Die Palette der abgedeckten Genres ist breit. Sie reicht von Kinderbüchern über Ratgeber bis hin zu Sachbüchern. Oft sind es Bücher zu sehr spezifischen Themen mit kleiner Zielgruppe, die im Eigenverlag veröffentlicht werden. Dazu gehört zum Beispiel das Buch von Christa Langheiter, das unter dem Titel „Frei von Hashimoto“ erschienen ist, oder jenes von Michael Hilscher mit dem ungewöhnlichen Titel „Eduard Erpel und das zauberhafte Ei“. Letzteres ist ein Kinderbuch über Adoption, LGBTQI-Familien und Alleinerziehende.

Die Buchschmiede berät Autor:innen auf dem gesamten Weg zum eigenen Buch

Damit auch Bücherüber Nischenthemen, für die nur schwer ein Verlag gefunden werden kann, dennoch erscheinenkönnen, unterstützt die Buchschmiede die Autorinnen dabei, ihre Bücher selbst zu veröffentlichen.Geschäftsführer Patrick Andrè sieht die Arbeit seines Teams dabei als »Hilfe zur Selbsthilfe« underläutert: »Wir beraten unsere Autor:innen auf dem kompletten Weg vom Manuskript bis zum Buch. Dazugehören unter anderem Coverdesign und Buchsatz, die Vermittlung von Korrektorat oder Lektorat sowievon Illustrator:innen, aber auch kostenlose Workshops und persönliche Beratungstermine. Bei uns gibt es keine Massenanonymität. Mein Team und ich kennen jeden Autor und jede Autorin mit Namen.«

Viele praktische Online-Services

Wer sein Manuskript finalisiert hat, kann auf der neuen Website der Buchschmiede online seinBuchprojekt erstellen, die ISB-Nummer anfordern und den Preis festlegen. Außerdem werden Vorlagen zur Verfügung gestellt, mit denen die Autor:innen ihr Manuskript in Form bringen können. Das Teamder Buchschmiede gibt auch hier noch einmal Feedback, sodass am Ende des Prozesses ein professionelles Buch den Weg in den Buchhandel findet. »Bei Verkäufen über den Buchshop der Buchschmiede verdienen die Autor:innen übrigens auch mehr als drei Mal so vielwie bei Veröffentlichungen über einen großen Verlag«, erklärt Andrè. »Wer möchte, kann sein Buch dennoch zusätzlich noch über andere Anbieter verkaufen lassen«

Mit dem Übergang von myMorawa zur Buchschmiede wurden vor allem die Online- Serviceleistungen noch weiter verbessert, auch für jene, die vielleicht noch einen Schritt vom eigenen Buch entfernt sind. Auf der Website der Buchschmiede finden sich beispielsweise ein Leitfaden zur Buchveröffentlichung, einBuchpreisrechner oder Informationen über das passende Papier für den Druck. Gedruckt wird übrigens regional in der hauseigenen Druckerei in Niederösterreich und on demand. Das bedeutet, dass einBuch immer erst dann gedruckt wird, wenn es bestellt wurde. Das ist nicht nur günstig, sondern auchökologisch nachhaltig. Apropos Druck: Neben dem Selfpublishing bietet die Buchschmiede auch einenreinen Druckservice an, nicht nur für Autor:innen, sondern auch für Verlage.