Self-Publishing mit myMorawa

Mit einer unabhängigen und eigenständigen Systemlösung möchte sich myMorawa gezielt dem österreichischen Markt widmen und den stationären sowie den digitalen Buchhandel in Österreich zu stärken. Geschäftsführer Patrick Andrè betont: „Wir möchten jeder und jedem den Traum vom eigenen Buch erfüllen.” Dabei versteht sich das Unternehmen nicht lediglich als Anbieter in Sachen Buchdruck, sondern als Partner bei der Buchveröffentlichung. Die Leistung umfasst die Veröffentlichung, Druck, Listung und Vertrieb sowie die Unterstützung beim Buchmarketing, Layout und Coverdesign.

Print on Demand – in Austria

Mit dem neuen System erfolgen sämtliche Leistungen aus einer Hand und die gesamte Wertschöpfung passiert in Österreich. Alle Veröffentlichungen, Bestellungen und Käufe werden online abwickeln – Über einen optimierten Workflow werden die Aufträge direkt in das Drucksystem eingespeist, die Bücher Just-In-Time mittels 4-Farben Rollen-Inkjet-Digitaldruck produziert und in Folge direkt an die Endkunden ausgeliefert. Der Druck erfolgt bei der Dataform GmbH in Großebersdorf. „Print on Demand ist eine bedarfssynchrone Produktion – das Buch wird erst dann gedruckt, wenn es der Buchhandel oder Kund*innen bestellen. Durch den Workflow können wir 2.000 bis 5.000 Bücher pro Tag produzieren und zur Auslieferung bereitstellen”, so Andrè.

www.mymorawa.com