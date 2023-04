Mondi richtet das Werk Neusiedler neu aus

Mondi Neusiedler wird sich auf die strategischen Wachstumsmärkte Luxusverpackungen, Grafischer Druck sowie Papiere für technische Anwendungen und Weiterverarbeitung konzentrieren. Gleichzeitig soll die Stärke der Standorte genutzt werden, um qualitativ hochwertige und diversifizierte Produkte herzustellen.

Als Folge dieser Neuausrichtung wird eine Papiermaschine stillgelegt und die Kapazität der Ausrüstungslinien gebündelt. Wie sich die Stilllegung auf die Gesamtkapazität auswirken wird, dazu wollte das Unternehmen keine Aussage treffen. Die Veränderung in der Produktionskapazität wird auch Auswirkungen auf die Belegschaft haben. Hierzu hat Mondi Gespräche mit dem Betriebsrat des Werks Neusiedler aufgenommen. Auch hier wollte noch keine Zahlen kommunizieren, wie sich dieser Schritt auf die Arbeitsplätze auswirken wird.

Zur Unterstützung der Neuausrichtung wurde eine Investition in Höhe von 20 Millionen Euro genehmigt, um die Energieeffizienz des Werks zu steigern und die notwendigen Modernisierungen an Maschinen, Infrastruktur und Gebäuden zu gewährleisten. Diese Investition steht im Einklang mit den Nachhaltigkeitsverpflichtungen von Mondi im Rahmen von MAP2030, zu denen auch die Verringerung der Treibhausgasemissionen in Übereinstimmung mit wissenschaftsbasierten Klimazielen gehört.

www.mondigroup.com