Mondi produziert 1 Million medizinische Gesichtsmasken am Tag

Mondi Gronau zeichnet sich durch langjährige Erfahrung mit der Fertigung und Verarbeitung von Folien, Vliesstoffen und elastischen Komponenten für Hygieneprodukte aus. Dieses Wissen wird auf die gesamte Wertschöpfungskette der Produktion von OP-Masken angewendet. „Wir sind auf die erhöhte Produktion von medizinischen Gesichtsmasken und Filtervlies in Gronau sehr gut vorbereitet. Unsere Mitarbeiter haben das notwendige Wissen und die Erfahrung, um mit diesen Materialien und den eingesetzten Technologien zu arbeiten“, sagt Jürgen Schneider, Managing Director, Mondi Personal Care Components (PCC).

„Unsere Möglichkeit, alle wichtigen Komponenten betriebsintern herzustellen, positioniert uns optimal, um langfristig ein wettbewerbsfähiges Angebot in Europa sicherzustellen. Wenn die Anlagen in Betrieb genommen wurden, werden wir mehr als eine Million OP-Masken am Tag produzieren können.” Die neuen Anlagen werden Filtervlies und OP-Masken herstellen. Angesichts der Knappheit an Filtervlies am Markt wird Mondi´s Werk in Gronau ca. 50 Prozent der dortigen Produktion anderen Herstellern von OP-Masken in Europa anbieten.