Mit drei Klicks zu einwandfreien Druckdaten

Über eine intuitive Oberfläche ist die App einfach bedienbar, sodass auch weniger erfahrene Mitarbeiter sicher zu druckfähigen PDF-Dateien gelangen. Zu prüfende PDF-Druckdaten werden mit einem Klick in die 3CPDF-App geladen oder per Drag & Drop in sie hineingezogen. Anschließend bietet 3CPDF-App ihren Nutzern zwei Möglichkeiten: Druckdaten nur zu prüfen oder sie gleichzeitig zu korrigieren. Nach dem Klick auf den Button „Prüfen“ erstellt 3CPDF binnen Sekunden aussagekräftige, leicht verständliche und erklärende Fehler- und Korrekturberichte. Diese lassen sich mit einem dritten Klick downloaden oder per E-Mail zum Beispiel an Kunden versenden. Klicken die Nutzer auf den Button „Prüfen und Korrigieren“, korrigiert die App automatisch auch die Druckdaten. Die korrigierten Dateien können die Nutzer gleichzeitig mit den Fehler- und Korrekturberichten herunterladen oder verschicken. Dank des responsiven Webdesigns von 3CPDF stehen diese Funktionen sowohl auf Desktop-Computern und Laptops als auch auf Smartphones oder anderen mobilen Geräten zur Verfügung.

„Der Name unserer leicht bedienbaren und dennoch flexiblen App ist Programm – steht 3CPDF doch für ‚3 Klicks zu deiner druckfähigen PDF-Datei. Auf ein solches Software-Werkzeug, mit dem sich PDF-Dateien sogar von unterwegs aus einfach und effizient prüfen und korrigieren lassen, hat die Druck- und Medienbranche lange gewartet“, erklärt Francisco Martínez, Geschäftsführender Gesellschafter von 3C DIGITAL.

In die Entwicklung von 3CPDF sind mehr als 20 Jahre Praxis-Know-how mit dem Preflight und der Korrektur von bislang etwa 50 Millionen PDF-Dateien eingeflossen. Die App kennt und berücksichtigt sämtliche Fehler, die heute in PDF-Druckdaten versteckt sein können, und schließt damit Überraschungen beim Druck zuverlässig aus. 3CPDF folgt den Empfehlungen von The Ghent Workgroup und PDF/X-ready, geht aber noch weiter. Das heißt, Druckdienstleister und Agenturen können ihren Kunden etablierte Standards garantieren. Darüber hinaus sind in 3CPDF durch die Integration der callas pdfToolbox zusätzliche produktionsspezifische Prüfungen und Korrekturen implementiert. Beispiele sind das Hinzufügen von Anschnitt bei Bildern am Seitenrand (Beschnittzugabe) oder die Möglichkeit, PDF-Dateien zu rastern. Bei Bedarf bietet 3CPDF die Möglichkeit, individuelle Einstellungen vorzunehmen.

Maßnahmen zu Datensicherheit und -schutz integriert

Die App verarbeitet PDF-Dateien auf Basis von AWS (Amazon Web Services). Hier werden die Daten maximal zwei Stunden zwischengespeichert. In Kombination mit der hohen Sicherheit der Cloud schließt das den Zugriff Unbefugter auf die Daten praktisch aus. Zudem werden sie bei 3CPDF sicher verschlüsselt. Last but not least berücksichtigt die App konsequent die Regeln der Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO).