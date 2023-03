Lebensmittelechte Farben im Digitaldruck

Verpackungen und Aufsteller aus Karton und Pappe begeistern Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen: Kosmetik, Lebensmittel, Schmuck, Tourismus … 1925 gegründet, hat Ebro Color kontinuierlich in den jeweils neuesten Stand der Technik investiert. Geleitet wird das Unternehmen von den Brüdern German und Simon Brodbeck als Co-CEOs. Eine wichtige Alleinstellung ist die Konzentration auf die Kleinauflage – schon ab 25 Stück. Genau hier wollte Ebro Color im Jahr 2018 noch flexibler und wirtschaftlicher agieren. Die Antwort: Digitalisierung. Nach einer sorgfältigen Entscheidungsfindung entschied sich das Unternehmen zur Investition in die Fujifilm Jet Press 720S, da man von ihrer Qualität und Zuverlässigkeit beeindruckt war. »Mit der Jet Press 720S konnten wir Kleinstauflagen (und sogar Einzelstücke) schnell und rentabel anbieten, hochwertige Produktmuster und Prototypen anfertigen, den Endkundenmarkt gezielt ins Visier nehmen und unser Unternehmen erstmals auf ein Online-Modell umstellen«, so German Brodbeck.

Seit kurzem ist Ebro Color das erste Unternehmen in Europa, das die Jet Press 720S mit der neuen lebensmittelechten Tinte FS-1 von Fujifilm einsetzt. »Bislang mussten wir alle lebensmittelechten Verpackungen für unsere Kunden im Offset drucken, ganz gleich, wie hoch die Auflage war«, so Brodbeck weiter. »Durch den Einsatz der Jet Press 720S mit der lebensmittelechten Tinte von Fujifilm haben wir die Möglichkeit, lebensmittelechte Verpackungen schneller und zu deutlich günstigeren Kosten zu produzieren. Dabei haben wir die Flexibilität, kleine wie große Auflagen zu produzieren. Die Druckmaschine ist viel einfach zu bedienen und verfügt über eine hohe Stabilität, und sie arbeitet deutlich umweltfreundlicher. Wir nutzen die Maschine nicht nur für Lebensmittelverpackungen, sondern auch für Spielwaren und Kosmetik, denn dort müssen unsere Kunden ebenfalls einschlägige Vorschriften mit Blick auf die Sicherheit ihrer Produkte einhalten. Letztendlich können wir damit als Unternehmen effizienter arbeiten und eine größere Vielfalt an Aufträgen übernehmen.«

Ergänzend dazu hat Ebro Color im Oktober 2021 in das High-Speed-Modell Jet Press 750S investiert. »Nach unseren Erfolgen mit dem Einsatz der Jet Press 720S haben wir uns zur Investition in das High-Speed-Modell 750S entschieden, denn wir wollten der steigenden Nachfrage von Seiten unserer Kunden gerecht werden. Der Hauptgrund für die Wahl dieser Maschine war für uns ihre Leistung und das große Volumen, das sie produzieren kann. Mit ihr haben wir Stillstandzeiten auf ein Minimum reduziert, besonders in der Hochsaison. Zusätzlich konnten wir viele Aufträge von Offset auf Digitaldruck umstellen.«

»Der erste Einsatz von lebensmittelechter Tinte in Europa steht für eine langjährige Innovation bei Fujifilm und läutet eine spannende Zeit für die Digitaldruckbranche ein.« Taro Aoki, Head of Digital Press Solutions, Fujifilm EMEA: »Wir freuen uns, das die Kombination aus der Jet Press und unserer lebensmittelechten Tinte das Geschäft von Ebro Color im Laufe der Jahre so grundlegend verändert hat. Wir freuen uns, dass wir diese langjährige Partnerschaft mit Ebro fortführen können. Auf die weitere Entwicklung des Unternehmens sind wir sehr gespannt.«

Weitere Infos zu Ebro Color: