„Kyocera Insights”-Sendereihe ausgezeichnet

Als einer der bedeutendsten und traditionsreichsten Digitalwettbewerbe im deutschsprachigen Raumdokumentiert der Award seit 1996 den State of the Art, stellt Trends heraus und illustriert das digitale Werbejahr. Kreative Lösungen, innovative Ideen und Geschäftsmodelle im digitalen Raum werden dazuvon einer renommierten Fachjury beurteilt. „Kyocera Insights“ wird gemeinsam mit der Mönchengladbacher Medienagentur reibelmedia umgesetzt, mit der das Unternehmen seit Jahrenerfolgreich unterschiedliche Formate realisiert.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung für Kyocera Insights“, kommentiert Dietmar Nick, Geschäftsführer von Kyocera Document Solutions Österreich. „Besonders stolz sind wir auf diehochwertige Produktion des Formats. Mit jeder Insights-Sendung bieten wir unseren Partnern, Kundenund allen, die sich für die digitale Zukunft von Geschäftsprozessen interessieren, neue interessanteInhalte, die sowohl den Status Quo als auch neue und kommende Trends unter die Lupe nehmen.“

Spannende Einblicke für Unternehmensentscheider

Im Rahmen von „Kyocera Insights“ bietet Kyocera Document Solutions Einblicke in unterschiedliche Themen rund um das Dokumenten- und Informationsmanagement. So steht bei jeder Live-Sendung einneues Schwerpunktthema wie New Work, Nachhaltigkeit oder IT-Sicherheit im Mittelpunkt. Gemeinsammit seinen Gästen aus Wirtschaft und Wissenschaft taucht Moderator Torsten Knippertz in spannendenTalk-Runden tief in die Themen ein, stellt Lösungen sowie Best Practices vor und wagt mit Experteneinen Blick in die Zukunft relevanter Trends. Zudem haben Zuschauer die Möglichkeit, per Chat an derSendung zu partizipieren und Fragen an die Gäste im Kyocera-Studio zu richten.

Kyocera Insights #05 am 02.02.2022: Digitale Transformation mit DMS

Die nächste Folge von „Kyocera Insights“ wird am Mittwoch, den 2. Februar 2022, ab 15 Uhrausgestrahlt. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht das Thema Digitale Transformation mitcDokumentenmanagementsystemen (DMS). Torsten Knippertz und Gäste gehen dabei der Frage nach,wie der Mittelstand digitale Geschäftsprozesse umsetzt und welches Potenzial DMS-Lösungen in der Praxis bieten. Unter insights.kyocera.de können sich Interessierte kostenlos für den Livestreamregistrieren und alle bisherigen Ausgaben als Video-on-Demand abrufen.