Karin Gant steigt zur Marketingleiterin bei druck.at auf

Karin Gant ist seit Jänner 2020 neue Head of Marketing & Site bei druck.at. Gemeinsam mit ihrem achtköpfigen Team kümmert sie sich um alle online und offline Marketingaktivitäten, wie Direct Mailings, SEA, Newsletter, Eventmanagement, Social Media, PR und Sponsoring. Bereits seit 2017 ist Gant bei der Leobersdorfer Online-Druckerei tätig und verantwortete in dieser Funktion die Optimierung der Website in Bezug auf SEO und User Experience. „Durch das Zusammenführen der beiden Bereiche können Cross Channel Marketingmaßnahmen in Zukunft noch besser aufeinander abgestimmt werden“, so Karin Gant. Einen weiteren Schwerpunkt setzt sie im Bereich Marketing Automation, um Kunden im kommenden Jahr mit auf sie persönlich abgestimmten Content noch gezielter anzusprechen.

Die gebürtige Niederösterreicherin war seit 2000 sowohl bei internationalen Konzernen als auch Start-ups in verschiedenen Funktionen tätig. So arbeitete sie unter anderem als Senior Product Manager bei eBay Österreich und eBay Deutschland, als Team Leader Product Management bei bwin und als Cross-Channel Experience Manager für Peek & Cloppenburg. Von 2014 bis 2017 wagte sie als Online Beraterin den Schritt in die Selbstständigkeit und zählte unter anderem das Red Bull Media House zu ihren Kunden.

Jede dritte Führungskraft ist eine Frau

Die niederösterreichische Druckerei legt großen Wert auf Diversität und Geschlechtergerechtigkeit. Der Frauenanteil liegt insgesamt bei 40 Prozent, in der Verwaltung sind es 70 Prozent. Jede dritte Führungskraft in den Chefetagen ist eine Frau. „Mit Karin Gant haben wir eine Top-Frau mehr auf Managementebene, die zu mehr Chancengleichheit beiträgt und dem weiblichen Nachwuchs als Role Model dient“, so Andreas Mößner, Geschäftsführer bei druck.at.