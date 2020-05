Ein Zeichen für österreichische Druckqualität setzen

Ganz einfach – druck.at mit Sitz in Leobersdorf in Niederösterreich gehört zu jenen Unternehmen, die ein klares Zeichen für heimische Druckqualität und Wertschöpfung setzen. Das Beste: Dieses Zeichen kann ab sofort auch jeder druck.at Kunde für seine Drucksorten nutzen.

druck.at ist „Printed in Austria“

Seit April kann der Großteil der Druckprodukte mit dem Gütesiegel „Printed in Austria“ des Verbands Druck & Medientechnik Österreich ausgestattet werden. Dabei handelt es sich um ein zertifiziertes Herkunftssiegel, das auf Printprodukten mitgedruckt wird, die garantiert zu 100% in Österreich hergestellt worden sind. Das Label ist übrigens als eingetragene Wort-Bildmarke geschützt und mittlerweile ein Garant für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein. Ganz einfach und als Zusatzprodukt im druck.at Webshop oder bei einer direkten Bestellung im Kundencenter buchbar. Ob Visitenkarte, Briefpapier, Folder, Flyer und noch so viele Produkte mehr – mit diesem Label kann man ganz einfach ein Zeichen für österreichisches Know-how und heimische Top-Qualität setzen.



Gut zu wissen: Mit seinen ca. 270 Mitarbeitern zählt druck.at auch zu jenen 3 % der heimischen Druckereien, die mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen.

Blick hinter die Kulissen – die druck.at Familie

Am Unternehmensstandort Leobersdorf bietet druck.at auch in Zeiten wie diesen 270 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz. Wer bei druck.at einen Auftrag platziert, kommt in den Genuss eines perfekten Rundum-Service. Dieser beginnt bei der freundlichen Crew der Telefonvermittlung und der Auftragsannahme im sechs Teams umfassenden Kundencenter, weiter über den gratis Profi-Datencheck durch die Experten in der Druckvorstufe bis hin zu der Produktion in einer der drei Produktionshallen. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter prägt die große druck.at Familie, denn bei druck.at wird nicht nur einfach gearbeitet, hier wird aufeinander Acht gegeben. Dieser Zusammenhalt macht einen großen Teil des Erfolgsrezepts der Online-Druckerei aus. Erreichbar ist das Team übrigens via Telefon, E-Mail und Chat! Wer will, kann auch persönlich vorbeikommen und sich beraten lassen! Die Nähe zum Kunden wird bei druck.at großgeschrieben und Tag für Tag gelebt. Eh kloar!