Internetverkehr hat 2022 um ein Viertel zugenommen

Der Datenverkehr im Internet hat 2022 um ein Viertel zugenommen, teilt DE-CIX mit. In die Statistik des Internetknoten- Betreibers in Frankfurt am Main, der zu den größten weltweit gehört, flossen neben den Daten des Frankfurter Netzknotens auch Werte aus den Verteilstellen in Mumbai, New York, Madrid und anderen DE-CIX-Standorten ein.

An den Internetknoten wurden 2022 ins- gesamt mehr als 48 Exabyte Daten ausgetauscht. 2021 lag der gesamte Datendurchsatz noch bei 38 Exabyte (1 Exabyte entspricht 1 Mrd. Gigabyte). Internetknoten dienen dem Datenaustausch. Ein Internet Exchange (IX) beziehungsweise Internet Exchange Point (IXP) ist eine Infrastruktur, die es Internet Service Providern (ISPs) und anderen Netzwerkanbietern ermöglicht, Daten auszutauschen.

Weltweit existieren ungefähr 340 IXPs, von denen sich etwa 165 in Europa und rund 80 in Nordamerika befinden. Weltweit größter kommerzieller Internet-Knoten ist der in Frankfurt. Das Unternehmen bietet seine Dienste in mehr als 40 Metropolregionen in Europa, Afrika, Nordamerika, dem Nahen Osten, Indien und Südostasien an.

Die Infrastruktur ist notwendig, um den geschätzten 4,9 Milliarden Internetnutzern weltweit (2021) die Dienstleistungen des Netzes zugänglich zu machen. Die Region mit den meisten Nutzern ist Asien mit 2,79 Milliarden Onlinern (allein in China rund 1,01 Milliarden). Darauf folgt die Region Europa mit 744 Millionen Onlinern vor Nordamerika mit rund 348 Millionen Usern.

www.de-cix.net