Gardas Comeback

Seit vielen Jahren besticht Garda mit seinen einzigartigen Papieren und ist besonders in der Verlagsbranche eine nicht wegzudenkende Größe, die Büchern einen unverwechselbaren Charakter verleiht. Um auch in Zukunft allen Anforderungen der Kunden und Partner gerecht zu werden arbeitet man bei Garda daran, nicht nur die Papiere, sondern auch den Kundenservice zu perfektionieren.

Schnelle Lieferzeiten und gute Verfügbarkeit sind mindestens genauso wichtig für die Kunden wie die Qualität der Papiere. Garda hat diese Bereiche in den letzten Monaten bis ins letzte Detail optimiert und kann den Kunden ein besseres Service bieten. Ein weiterer Schwerpunkt, auf den sich Garda in der Zukunft besonders konzentrieren möchte, ist die stetige Weiterentwicklung und Diversifikation seiner Produktpalette.

Papier selbst ist zwar beständig, aber die Anforderungen des Marktes und der Kunden erfordern laufende Anpassungen. Darüber hinaus entstehen immer neue Geschäftsfelder abseits der klassischen grafischen Anwendungen. Garda stellt sich diesen Herausforderungen und widmet sich intensiv neuen und kommenden Themen und Anforderungen.

Europapier legt seit Jahrzehnten großen Wert auf intensive Kundenbeziehungen. Dadurch kann das Unternehmen mit seinem Know-how und dem engen Kontakt zu Druckereien, Agenturen, Kreativen und Verlagen, Garda maßgeblich in diesem Bereich unterstützen. Die nächste Innovation im Produktbereich, die auch in Zusammenarbeit mit Europapier entstanden ist, steht bei Garda bereits in den Startlöchern und wird voraussichtlich ab Jänner 2021 bei Europapier verfügbar sein.

