Inapa Deutschland schließt Ende 2020 Verkaufsbüro in Talheim

Die vertriebliche Innendienstpräsenz am Standort Talheim endet zum 31. Dezember 2020. Ab dann werden die Kunden der Region aus den Niederlassungen in Ettlingen und Frankfurt betreut. Als Lagerstandort bleibt Talheim jedoch weiterhin fest in das Logistikkonzept der Inapa Deutschland integriert. Auch in anderen Bereichen wird es zu Veränderungen in der Inapa Deutschland GmbH kommen. So beginnt das Unternehmen im Herbst mit der Umstellung auf SAP 4 im Bereich der ERP- und CRM-Systeme; gleichzeitig werden neue Services in der Transportlogistik entwickelt und Kunden können sich auf innovative neue Tools zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit dem Papiergroßhändler freuen.

Thomas Schimanowski, CEO der Inapa Deutschland: „Die Beendigung der Vertriebspräsenz am Standort Talheim ist schmerzhaft, aber unvermeidbar. Die Schaffung einer einheitlichen und zukunftsorientierten Organisationsstruktur ist wichtig, um Klarheit für Mitarbeiter*innen und Kunden zu schaffen und uns damit auch in Zukunft als gut aufgestelltes Unternehmen mit einem leistungsstarken Sortiment und attraktiven Dienstleistungen zu positionieren.“

www.inapa.de