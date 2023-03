Firefly: Eine Kollektion kreativer, generativer KI-Modelle

Adobe blickt mittlerweile auf eine über zehnjährige Geschichte von KI-Innovation zurück und hat mit Adobe Sensei Hunderte von smarten Funktionen in Anwendungen integriert, die Millionen von Menschen nutzen. Tools wie Neural Filter in Photoshop, Content Aware Fill in After Effects, Attribution AI in Adobe Experience Platform und Liquid Mode in Acrobat ermöglichen es Andern ihre Inhalte mit zu erstellen, zu bearbeiten, zu messen, sie zu optimieren und zu überprüfen. Diese Innovationen werden laut Adobe im Einklang mit den KI-Ethik-Prinzipien der Rechenschaftspflicht, Verantwortung und Transparenz entwickelt und eingesetzt. »Generative KI ist die nächste Evolutionsstufe der KI-gesteuerten Kreativität und Produktivität, die die Konversation zwischen Creator*innen und Computer natürlicher, intuitiver und leistungsfähiger macht«, sagt David Wadhwani, President, Digital Media Business, Adobe. »Mit Firefly bringt Adobe generative KI-gestützte kreative Zutaten direkt in die Arbeitsabläufe der Kund*innen und steigert so die Produktivität und das kreative Selbstvertrauen vom High-End-Kreativen bis hin zum Long Tail der Kreativwirtschaft.«

Adobe Firefly: Neue Superkräfte für Kreative

Adobe entwickelt Firefly, um allen Kreativen neue Designmöglichkeiten. Mit Firefly kann jede*r ganz unabhängig von Erfahrungswert oder Talent Worte in kreative Vorstellungen verwandeln, von Bildern, Audio, Vektoren, Videos und 3D bis zu Pinseln, Farbverläufen und Videotransformationen und das schneller und leichter denn je. Mit Firefly soll es möglich sein, unbegrenzte Content-Variationen zu erstellen und immer wieder Änderungen vorzunehmen – und dies konsistent zur eigenen Marke.

Adobe verspricht auch Firefly direkt in seine Tools und Dienste integrieren, sodass Anwender*innen die Leistung der generativen KI mühelos in bestehenden Arbeitsabläufe einbinden können. Die Beta-Version von Firefly zeigt, wie Kreative hochwertige Bilder und Texteffekte erzeugen können. Im Rahmen des Betaprozesses wird das Unternehmen mit der Kreativ-Community zusammenarbeiten, um die Technologie weiterzuentwickeln und in die Arbeitsabläufe seiner Anwendungen zu integrieren. Die ersten Applikationen, die von der Firefly-Integration profitieren werden sind Adobe Express, Adobe Experience Manager, Adobe Photoshop und Adobe Illustrator.

Qualitativ hochwertige Bilder – sicher für die kommerzielle Nutzung

Adobes erstes Modell, das mit Adobe Stock-Bildern, offen lizenzierten Inhalten und Public Domain-Inhalten, deren Copyright abgelaufen ist, trainiert wird, konzentriert sich auf Bilder und Texteffekte. Hier werden nur Inhalten generiert, die für die kommerzielle Nutzung sicher sind. Die 100 Millionen lizenzierten Bilder von Adobe Stock sollen bewirken, dass Firefly keine Inhalte generiert, die auf dem geistigen Eigentum anderer Personen oder Marken basieren. Zukünftige Firefly-Modelle werden eine Vielzahl von Assets, Technologien und Trainingsdaten von Adobe und anderen Unternehmen nutzen. Bei der Einführung weiterer Modelle wird Adobe auch weiterhin die Bekämpfung potenzieller Verzerrungen und Schäden priorisieren.

Ein kundenorientierter Ansatz

In einer aktuellen Adobe-Studie gaben 88 Prozent der Marken an, dass sich die Nachfrage nach Inhalten im letzten Jahr mindestens verdoppelt hat. Zwei Drittel erwarten, dass sie in den nächsten zwei Jahren um das Fünffache steigen wird. Adobe nutzt generative KI, um diese Herausforderung durch Lösungen für schnelleres, intelligenteres und komfortableres Arbeiten zu bewältigen – einschließlich der Möglichkeit für Kund*innen, Firefly mit ihrem eigenen Material zu trainieren und Inhalte in ihrem persönlichen Stil oder ihrer Markensprache zu erstellen. Adobe plant, seine generativen KI-Dienste so zu gestalten, dass die Kund*innen ihre Talente zu Geld machen können. Ähnlich wie bei Adobe Stock und Behance sollen neue Verdienstmöglichkeiten für Adobe Stock-Designer*innen eingeführt werden. Sobald die Beta-Phase beendet sollen die Details zur Entlohnung bekannt geben werden.

Adobe hat die Content Authenticity Initiative (CAI) gegründet, um einen globalen Standard für die vertrauenswürdige Zuordnung von digitalen Inhalten zu schaffen. Mit mehr als 900 Mitgliedern weltweit war die Rolle der CAI noch nie so wichtig wie heute. Adobe setzt sich für offene Industriestandards ein und nutzt dazu die kostenlosen Open-Source-Tools der CAI, die von der gemeinnützigen Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) aktiv weiterentwickelt werden. Zu diesen Zielen gehört ein universelles »Do Not Train« Content Credentials-Tag in den Content Credentials des Bildes. So können Ersteller*innen verlangen, dass ihre Inhalte nicht zum Trainieren von Modellen verwendet werden dürfen. Die Markierung bleibt mit dem Inhalt verknüpft, wo immer er verwendet, veröffentlicht oder gespeichert wird. Darüber hinaus werden KI-generierte Inhalte entsprechend gekennzeichnet.