FESPA wird auf März 2021 verschoben

Stattdessen sollen die nächste FESPA sowie die Parallelveranstaltungen European Sign Expo und Sportswear Pro nunmehr vom 9.-12. März 2021 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam, Niederlande, stattfinden. Neil Felton, CEO der FESPA, zu den Hintergründen: „Im März 2020 haben wir beschlossen, die FESPA Global Print Expo angesichts der fortschreitenden Pandemie und ihrer Auswirkungen für unsere Aussteller und Besucher um sechs Monate zu verschieben. Seither hat sich die Coronavirus-Pandemie dynamisch und nicht vorhersehbar entwickelt. Obwohl die Lockdown-Maßnahmen in vielen Regionen jetzt allmählich gelockert werden, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher sein, ob wir in der Lage wären, die Erwartungen der Aussteller und Besucher einer FESPA-Veranstaltung im Oktober dieses Jahres zu erfüllen.“

Felton erklärt weiter: „Aus unserer Sicht bietet Anfang März 2021 die bestmögliche Alternative. Die Rückmeldungen aus dem Markt deuten darauf hin, dass unsere Community eine FESPA Global Print Expo im März 2021 nach den großen wirtschaftlichen Herausforderungen in diesem Jahr als wichtige Plattform für die wirtschaftliche Erholung am Anfang nächsten Jahres begrüßen würde.“ Nach den erfolgreichen Veranstaltungen in den Jahren 2006, 2009 und 2016 ist Amsterdam nicht nur beliebt, sondern hat sich auch als FESPA-Veranstaltungsort bewährt. 2022 soll die FESPA wieder in München stattfinden.

www.fespa.com