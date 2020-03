FESPA 2020 in Madrid verschoben

Angesichts der sich rasch entwickelnden Situation in Bezug auf COVID-19 auf dem europäischen Festland und in engem Dialog mit den nationalen Verbänden und Ausstellern hat die FESPA beschlossen, die FESPA Global Print Expo 2020, die European Sign Expo 2020 und die Sportswear Pro 2020, die ursprünglich vom 24. bis 27. März 2020 in Madrid stattfinden sollten, zu verschieben.