ADC*Europe High Potentials 2024

Seit 2015 präsentiert das zweitägige Talentscouting-Event »High Potentials« potenziellen Arbeitgebern den talentiertesten Kreativnachwuchs aus Design- und Kommunikationsschulen sowie -universitäten. Die diesjährige Auflage fand am 30. und 31. Mai 2024 im Disseny Hub Barcelona im Headquarter des Art Directors Club of Europe (ADCE) statt. Aus über 140 Einsendungen wählte Programmdirektor Hans-Peter Albrecht die 33 besten Newcomer Europas aus, die es ins Finale schafften und dort ihre Arbeiten Top Senior Creatives und HR-Managern von sieben Agenturen und Designstudios vorstellten. Aus Österreich schafften Anna-Sophie Wehmeyer und Alina Traun (FH Salzburg) den Sprung auf die internationale Talentbühne.

»Das Event bot den Teilnehmern die Gelegenheit, auf der Bühne zu glänzen und die Aufmerksamkeit von Top-Unternehmen der Branche zu gewinnen. Den Agenturen bietet das Programm die Chance, ihre persönlichen Goldstücke aus dem internationalen Umfeld zu finden«, kommentiert Hannes Böker, Creativ-Club-Austria-Vertreter im ADCE-Board, und fügt hinzu: »Durch die Mitgliedschaft im Art Directors Club of Europe profitieren die Mitglieder des Creativ Club Austria auch international und können ihre Sichtbarkeit und ihr Know-how ausbauen.«

»Es waren zwei intensive und aufregende Tage, die wir sehr genossen haben. Neben der Chance, auf einer so großen Bühne zu stehen, war es vor allem großartig, so renommierte Agenturen sowohl in der Mittagspause persönlich als auch auf professioneller Ebene beim Speeddating kennenzulernen. Nicht nur das Kennenlernen der Agenturen und das Präsentieren unserer Portfolios eröffneten uns Chancen für unsere Zukunft, sondern auch das Vernetzen mit anderen kreativen Studierenden aus ganz Europa. Es ist spannend, einen Einblick in deren Denk- und Arbeitsweise zu erhalten und sich auszutauschen!«, so die beiden Teilnehmerinnen Wehmeyer und Traun.

Im Rahmen des Events hatten die Bewerber jeweils ein paar Minuten Zeit, um die teilnehmenden Agenturen von ihrer Arbeit zu überzeugen. Anschließend stellten auch die potenziellen Arbeitgeber ihr Unternehmen vor und gaben Einblick in ihre Recruiting-Methoden. Das Event endete mit einer Speed-Dating-Session, im Zuge derer die Agenturen die ausgewählten Kandidaten persönlich kennenlernen konnten. Agenturen wie unter anderem Grabarz & Partner, Serviceplan, Philipp und Keuntje sowie The Wunderwaffe nutzten die Gelegenheit, um den besten Kreativnachwuchs zu entdecken.

