Aufgrund des voranschreitenden Klimawandels hat sich Nachhaltigkeit längst vom Nischenthema zum branchenübergreifenden Wirtschaftsfaktor entwickelt. In der Gesetzgebung gewinnt der Klimaschutz immer mehr Bedeutung. Durch ein zunehmendes Umdenken von Verbraucher*innen bis hin zu Brand Ownern wird Nachhaltigkeit außerdem zu einem ­Entscheidungskriterium am Point of Sale. Nachhaltiges Handeln ist aber nicht nur eine Frage gesellschaftlicher Verantwortung, sondern auch ein höchst relevanter Wirtschaftsfaktor.

Bei der Einsparung von Energie und der damit verbundenen Kostensenkung will Koenig & Bauer seine Kunden künftig mit einer digitalen, skalierbaren Lösung unterstützen: Der Druckmaschinenhersteller hat ein speziell für die Druck- und Verpackungsindustrie optimiertes Energiemanagementsystem entwickelt, das im Wesentlichen in der Konzernstrategie Exceeding Print eingebettet ist. »Nachhaltigkeit ist die größte Herausforderung unserer Zeit«, betont Andreas Pleßke, Vorstandssprecher von Koenig & Bauer.

Nachhaltigkeit als gesellschaftliche Herausforderung

Exceeding Print umfasst drei Kernelemente. Dazu gehört das klare Commitment, im eigenen Betrieb bis 2030 die CO 2 -Neutralität zu erreichen. Gleichzeitig soll die Entwicklung innovativer Technologien Kunden in die Lage versetzen, deutlich energie- und ressourcenschonender zu produzieren. Zur Reduktion des CO 2 -Fußabdruckes lohnt sich besonders der Blick auf den Energiebedarf am gesamten Produktionsstandort – von der Produktions- bis zur Gebäudetechnik. Darüber hinaus lassen steigende Energiekosten und strenge gesetzliche Auflagen Energie zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor werden. Der Weg zu mehr Energieeffizienz ist eine große Her­ausforderung, zugleich aber auch eine große Chance, die Produktionskosten erheblich zu senken. In der Realität wird jedoch immer noch ein signifikanter Anteil der Energie im Produktionsprozess durch fehlendes Energiemanagement verschwendet.

Die Digitalisierung ist die zentrale Transformationskraft, die wichtige Lösungen für die großen Herausforderungen ­unserer Zeit bietet – so auch für das Thema Nachhaltigkeit. Digitale Technologien ermöglichen es heute, ­Energieverbräuche zu erfassen, zu visualisieren und Ein­spar­potenziale zu realisieren. Das Energie­management von Koenig & Bauer optimiert diese Funktionen konsequent für die Anforderungen der Druck- und Ver­packungsindustrie, ist aber auch in anderen Bereichen anwendbar. Kernbestandteil ist das Energiemanagementsystem VisuEnergy X, das automatisiert aufgezeichnete Zählerdaten in übersichtliche, individualisierbare Dashboards überträgt. VisuEnergy X analysiert den Verbrauch aller erfassten Beistellungen der Maschine in Abhängigkeit von der Druckleistung und ermittelt so beispielsweise eine auftragsbezogene Kennzahl für den Energieverbrauch pro 1.000 Druckbogen. Eine Erweiterung des Systems über die Energiedaten hinaus, etwa um produktionsrelevante Parameter wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit, ist möglich.

Die drei Produktbestandteile des Energiemanagements von Koenig & Bauer – die automatisierte Erfassung von Messdaten, die Visualisierung der Ergebnisse sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen, verbunden mit einer professionellen Energieberatung – ermöglichen eine effizientere Produktion. Neue Maschinen werden mit entsprechenden Zählern zur Erfassung des Energieverbrauchs ausgeliefert. Zur Nachrüstung empfiehlt der Hersteller Messgeräte externer Partner. Bei der Datenübertragung kommt eine LoRa-Funktechnologie (Long Range) zum Einsatz, wodurch auch eine herstellerübergreifende Integration möglich ist. Neben dem Energieverbrauch lassen sich mit Sensoren weitere produktions- und gesundheitsrelevante Parameter erfassen – wie etwa Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur, CO 2 -Gehalt in der Luft, Geräuschpegel. Brandschutzanlagen lassen sich unter Umständen in das Gesamtkonzept integrieren. »Mit VisuEnergy X erzielen unsere Kunden nachhaltige Energieeinsparungen von durchschnittlich 7 bis 10 Prozent – realisiert in der Regel bereits ab dem ersten Jahr«, so Michael Billa, Product Owner Digitalisierung bei Koenig & Bauer.

Produkteinführung startet ab sofort

Als SaaS-Lösung (Software as a Service) vertreibt Koenig & Bauer das Energie­management auf Abonnementbasis. Die Lösung wird in einem DIN-ISO/IEC-27001-zertifizierten Rechenzentrum in Deutschland gehostet. Die Einführung beginnt ab sofort und deckt in einem ersten Schritt die DACH-Region ab, die weltweite Produkteinführung folgt Anfang 2023. Das System ist nach DIN ISO 50001 zertifiziert und in Deutschland durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) förderfähig. Das Energiemanagementsystem ist das erste marktreife Produkt, das durch eine neue Digital-Einheit bei Koenig & Bauer auf den Markt gebracht wurde. Damit unterstreicht der Hersteller seinen Anspruch, seine Kunden durch digitale Lösungen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Effizienz zu unterstützen. »Unser Erfolgskonzept geht weit über Energiedaten hinaus. Mit VisuEnergy X vernetzen wir den gesamten Produktions­standort – von der Energieerfassung der Druck- und Weiterverarbeitungstechnik über Emissionen und Luftfeuchtigkeit im Drucksaal bis hin zur Benachrichtigung, wenn eine Mausefalle auslöst«, betont Michael Billa.

Ein erfolgreiches Energiemanagement geht über das reine Energie-Monitoring hinaus. Um Einsparungen zu realisieren, gilt es die vorhandenen Daten zu interpretieren und konkrete Maßnahmen abzuleiten. Der Blick auf Verbrauchsverläufe und konkrete Verbraucher lässt erkennen, wo sich die größten Einsparpotenziale befinden. Manchmal sind es große Maschinenkomponenten und manchmal eine Vielzahl winziger Details, die helfen, Ressourcen zu schonen, den Verbrauch von Energie zu reduzieren, Kosten zu senken und die Druckproduktion umweltfreundlicher zu gestalten. Eine umfassende Energieberatung ist daher ebenfalls Bestandteil der ganzheitlichen Energiemanagement-Lösung von Koenig & Bauer. Erfahrene Expert:innen begleiten Druck- und Verpackungsproduzenten auf dem Weg zu maximaler Energieeffizienz.

