Eco Flexibles investiert in zweite Jet Press FP790

Das in Northampton ansässige Druckunternehmen war das erste außerhalb Japans, das die wasserbasierte Inkjet-Digitaldruckmaschine installierte, die sich an seinem neu eröffneten 3.710 m 2 großen Produktionsstandort und Hauptsitz befindet. Jetzt, weniger als 12 Monate später, wurde eine zweite Bestellung festgemacht. Die erste Druckmaschine bildet das Herzstück einer umfassenden digitalen Produktionsumgebung für flexible Verpackungen, einschließlich Schneiden und Laminieren. Die Jet Press FP790 von Fujifilm druckt CMYK+WW mit 50 m/min und einer Auflösung von 1200 x 1200 dpi. Mit zwei digitale Weißkanäle kann eine Opazität von 55-58 % erreicht werden. Die Druckmaschine kann Substrate mit einer Breite von bis zu 790 mm verarbeiten und ist für die industrielle Produktion flexibler Verpackungen im Digitaldruck ausgelegt.

Die digitale Produktion flexibler Verpackungen ist ein sich rasch entwickelnder Markt, der sowohl durch neue Technologien als auch durch sich verändernde Marktbedürfnisse und -anforderungen vorangetrieben wird. Seit Abschluss der Betatestphase mit der ersten Druckmaschine und Kommerzialisierung des Produktionsprozesses hat Eco Flexibles erkannt, wie groß das Interesse und die Nachfrage der Markeninhaber nach einer digitalen Produktion sind. Dazu gehören große und kleine Kunden, die in unterschiedlichen Märkten wie Süßwaren, Snacks, Protein und Frischwaren tätig sind, wo eine schnelle Markteinführung von größter Bedeutung ist. Marken nutzen die digitalen Fertigungsmöglichkeiten für flexible Verpackungen von Eco Flexibles, um Auflagen von 1.000 bis 20.000 m 2 zu produzieren.

Simon Buswell, Vertriebs- und Marketingleiter bei Eco Flexibles, versichert: »2024 erweist sich als ein ganz besonderes Jahr für Eco Flexibles. Wir haben letztes Jahr eine bedeutende Investition in unsere erste Fujifilm Jet Press FP790 geleistet, und jetzt, nicht einmal 12 Monate später, haben wir ein so großes Wachstum erlebt, dass wir in der Lage sind, eine zweite Druckmaschine zu bestellen.«