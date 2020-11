Durchstarten – Dein Ideen Workout

Heute sind mehr denn je Kreativität und neue Kompetenzen gefragt. Mit den Webinaren zu Automatisierung, Veredelung, Farbe, Augmented Reality und digitaler Formgebung vom 24. November bis 08. Dezember 2020 entwickeln Sie heute schon Ideen für erfolgreiche Geschäftsmodelle von morgen.

Klingt spannend? Dann sichern Sie sich jetzt Ihren Platz und lassen Sie sich inspirieren.

Die Termine im Überblick:

24.11.2020 | 13.30 – 14.15 Uhr | DA GEHT DOCH NOCH WAS

– Mehr Zeit fürs Wesentliche (End-to-End-Automatisierung)

25.11.2020 | 13.30 – 14.15 Uhr | EDEL SEI DER PRINT, HILFREICH UND GUT

– Wenn Gedrucktes zum Gedicht wird (Digitale Druckveredelung)

26.11.2020 | 13.30 – 14.15 Uhr | UNEXPECTED VALUE

– Farbe ist mehr als bunt (Fogra53)

03.12.2020 | 13.30 – 14.15 Uhr | FÜR ÜBERRASCHENDE AUGENBLICKE

– So begeistert Druck mit Augmented Reality (genARate)

08.12.2020 | 13.30 – 14.15 Uhr | GLAMPRINT

– Rock’n Roll im Drucksaal (Digitale Formgebung)

Keine Zeit? Kein Problem!

Wir senden Ihnen gerne im Anschluss an das jeweilige Webinar die Aufzeichnung zu. Hierzu bitte ebenfalls einfach hier anmelden.

Die Themen im Überblick:

Da geht doch noch was? – Mehr Zeit fürs Wesentliche

Möglichst viele Printjobs in kurzer Zeit und optimaler Qualität sicher an Kunden auszuliefern: Das sind zentrale Herausforderungen für jeden Druckdienstleister. Wir präsentieren Ihnen Lösungen, mit denen Sie Ihre Produktionsprozesse durchgängig automatisieren.

Edel sei der Print, hilfreich und gut – Wenn Gedrucktes zum Gedicht wird

Die Welt veredelter Print-Produkte wächst und ist auch für kleine bis mittlere Stückzahlen wirtschaftlich umzusetzen. Erfahren Sie, wie Druckerzeugnisse dank digitaler Veredelungssysteme durch partielle Spotlackierungen und aufsehenerregende Folierungen das gewisse Etwas erhalten – und wie sich damit gute Geschäfte machen lassen.

Unexpected Value – Farbe ist mehr als bunt

In diesem Webinar erfahren Sie alles Wissenswerte zum Business-Wert von Farbe. Denn Farbbrillanz sticht nicht nur ins Auge – sie ist auch ein gutes Verkaufsargument.

Für überraschende Augenblicke – So begeistert Druck mit Augmented Reality

Neue digitale Dienstleistungen, wie dieAR-Anwendung genARate,eröffnen Wege zu profitablem Business. Erfahren Sie, wie sich Druckprodukte um Videos, Animationen oder 3D-Modelle erweitern lassen und erwecken Sie Ihre Weihnachtsgrüße an die Liebsten zum Leben.

Glamprint –Rock’n Roll im Drucksaal

Sie wollen mit Ihren Druckprodukten auffallen, dann müssen Sie sich was einfallen lassen. Mehr Farbe, Lackveredelung in 2D und 3D, ein Universum an Folien, uvm. geht heute mit digitaler Technik deutlich einfacher und preiswerter. Unter dem Motto „Print it, Lack it, Foil it, Cut it, – Love it” erfahren Sie mehr zur digitalen Formgebung. ​