drupa: callas software rückt pdfToolbox 15 in den Mittelpunkt

Zu den wichtigsten Neuerungen von pdfToolbox 15 gehören der optimierte Preflight-Profil-Editor sowie der Prozessplan-Editor, die nun einfacher bedienbar sind und zusätzliche Möglichkeiten bieten. Außerdem wurde der Objektinspektor erweitert, ein Ansichtsmodus, der sämtliche Eigenschaften ausgewählter Objekte abbildet. Es ist nun möglich, aus diesen Eigenschaften eine neue Preflight-Prüfung abzuleiten. Diese kann dann bei Bedarf vom Benutzer weiter angepasst und auch als Filter in Korrekturen verwendet werden.

Mit dem integrierten Testmodus lassen sich selbst entwickelte Profile oder Prozesspläne sehr einfach testen. Er wurde in pdfToolbox 15 nochmals erweitert und beinhaltet ein neues Lupenwerkzeug, die Visualisierung von Silhouetten sowie von benutzerdefinierten Seitenbereichen in Prüfungen oder Korrekturen, eine integrierte Ebenenansicht und eine neue Ansicht, in der durch Prüfungen identifizierte Objekte isoliert dargestellt werden.

Weiterentwicklungen bei Stanzkonturen und Beschnitt

Darüber hinaus beinhaltet pdfToolbox 15 zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf Stanzkonturen. Hierzu gehört die Möglichkeit, CF2-Dateien zu lesen und in PDF zu konvertieren. Benutzer können jetzt auch Stanzkonturen an bestimmten Stellen in separate Pfade aufteilen oder unterbrochene Stanzkonturen verbinden, sodass Schneidemaschinen sie problemlos verwenden können. Neue Funktionen zur Berechnung der Länge und zur Erkennung von Stanzkonturen, die zu scharfe Ecken oder zu enge Kurven enthalten, wurden ebenfalls hinzugefügt. Die Erzeugung von Beschnitt ist nun auch entlang der ausgestanzten, inneren Bereiche von Schneidekonturen möglich. Bei der Beschnitterzeugung für Seiten kann automatisch ein Versatz ermittelt werden, um Probleme durch nicht vollständig an den Endformatrahmen reichende Objekte zu vermeiden. Schließlich werden in pdfToolbox 15 Beschnitt- und Anschnittmarken selbst dann erkannt, wenn sie Teil eines Bildes sind oder in einem falschen Farbraum vorliegen. Dadurch wird die automatisierte Erstellung von korrekten Beschnittrahmen wesentlich verbessert.

pdfaPilot erstellt und verarbeitet elektronische Rechnungen

Darüber hinaus zeigt callas software auf der drupa, wie Unternehmen mit pdfaPilot elektronische Rechnungen im Factur-X- bzw. ZUGFeRD-Format aus vorhandenem XML erstellen und verarbeiten können. Hintergrund ist, dass ab kommendem Jahr Unternehmen in Deutschland gesetzlich verpflichtet sind, elektronische Rechnungen in einem strukturierten Format auszustellen. Auch andere Länder treiben den elektronischen Rechnungsaustausch voran.

pdfChip konvertiert HTML-Dateien in hochwertige PDF-Dokumente

Mit pdfChip präsentiert callas software auf der drupa zudem sein Kommandozeilen-Tool zur flexiblen Generierung hochwertiger PDFs aus HTML-Dateien. Die Lösung unterstützt nicht nur sämtliche HTML-Funktionen, sondern auch CMYK, Schmuckfarben, XMP-Metadaten, Barcodes und vieles mehr. Typische Einsatzgebiete für pdfChip sind der Transaktionsdruck von Rechnungs- oder Bestellinformationen, die Buch- oder Katalogerstellung sowie Web-to-Print-Anwendungen.

Vortrag zum Thema „PDF-Standards“ / Persönliche Produktdemonstrationen

Dietrich von Seggern, Geschäftsführer von callas software, wird während der drupa auf dem Forum drupa next age (DNA) in der Halle 7 seinen Vortrag über die Bedeutung von PDF-Standards an folgenden Terminen in englischer Sprache halten:

28. Mai von 14:00 bis 14:30 Uhr

5. Juni von 12:30 bis 13:00 Uhr

Darüber hinaus können Messebesucher unter folgendem Link einen Termin für eine persönliche Produktpräsentation buchen: https://www.callassoftware.com/de/events/2024/05/drupa-24

Weitere Infos: