Digitale Wasserzeichen helfen beim Recycling

Bei kürzlich abgeschlossenen halbindustriellen Versuchen hat die Technologie von Digimarc bei allen getesteten Kategorien von Kunststoffverpackungsmaterial unter Bedingungen, die dem industriellen Routinebetrieb entsprechen, außergewöhnlich gut abgeschnitten – mit einer durchschnittlichen Erkennungsrate von 99 Prozent. Selbst unter härteren Bedingungen – mit höherer Bandgeschwindigkeit und starker Verschmutzung und Zerkleinerung – blieben die digitalen Wasserzeichen von Digimarc leistungsfähig.

Regierungen und Industriekonzerne setzen sich immer mehr für eine Kreislaufwirtschaft, für das Recycling und die Wiederverwendung von Kunststoffen in Verbraucherverpackungen, ein. Jedoch besteht ein dringender Bedarf an einer genauen und zuverlässigen automatischen Kennzeichnung zur Klassifizierung und Sortierung verschiedener Verpackungsmaterialien während des Recyclingprozesses, die auch unter schwierigsten Bedingungen in großem Maßstab nützlich ist. »Diese Ergebnisse beweisen, dass unsere digitalen Wasserzeichen das Recycling revolutionieren können«, sagt Riley McCormack, CEO von Digimarc.