Highcon: Digitale Stanzlösungen

Für die Faltschachtelproduktion wurde für die Highcon Beam 3 ein optionaler »Beam Writer« zur Offline-Beschriftung von DART-Folien, mit dem der Kunden rund 50 % mehr Verpackungen pro Schicht produzieren kann als mit der Beam 2 und dabei eine höhere und gleichmäßigere Qualität erzielt. Ein Verpackungshersteller kann pro Schicht 10 Aufträge mit einer durchschnittlichen Leistung von 1000 Bögen verarbeiten. Dies bringt Kunden im Zweischichtbetrieb in der Regel einen ROI von weniger als zwei Jahren. Zurzeit führt Highcon bei Eurographic in Polen ein Vor-Ort-Upgrade an einem bestehenden Beam 2-System durch. »Wir freuen uns, als erster Kunde das produktivitäts- und qualitätssteigernde Paket zu erhalten, dass unser System mit der Leistungsfähigkeit der Beam 3 ausstatten wird«, sagt Bartosz Nowakowski, Geschäftsführer der Eurographic Group in Polen.

Highcon Beam Writer

Der neue Highcon Beam Writer, der mit allen bereits installierten Highcon Beam-Systemen kompatibel ist, ermöglicht es, Rillinien offline zu erstellen. Für 100 Aufträge pro Monat können Kunden mit dem Beam Writer mehr als 16 Stunden Beam-Kapazität freisetzen und zwei ganze Schichten einsparen, was die Produktivität und Kapazität erheblich steigert.»Ich war schon immer überzeugt, dass ein Offline-DART-Schreibsystem benötigt wird,« sagt Charles Linney, Direktor von Linney. »Obwohl das derzeitige Inline-System sehr gut funktioniert, könnten wir mit dem Offline Beam Writer 10 Minuten pro Auftrag einsparen, was über 50 Stunden pro Monat entspricht.«

Highcon Vulcan für die Wellpappe

Die neue Highcon Vulcan wird in der Produktion von Wellpappverpackungen zum Einsatz kommen und soll eine erhebliche Lücke im derzeitigen Lösungsangebot schließen. Sie hat eine maximale Bogengröße von 1,4 x 1,7 Metern (55″ x 66″) und kann Platten mit einer Dicke von bis zu 5 mm verarbeiten, einschließlich Mikrowelle, B-, C- und EB-Welle. Wie alle Highcon-Systeme kombiniert die Vulcan das physische Rillen mit dem Laserstanzen und hat einen maximalen Durchsatz von 3000 vollformatigen Bogen/Std. (bis zu 7000 m²/h). Die Zeit für den Auftragswechsel beträgt 5 bis10 Minuten.

»Die Vulcan von Highcon wird in der gesamten Wellpappenindustrie sehr großen Anklang finden. Sie ergänzt das analoge Stanzen und löst Probleme wie kurze Reaktionszeiten, die Bearbeitung von Kleinaufträgen und die Eliminierung von Mindestbestellmengen«, sagt Richard Brown, Präsident von The BoxMaker.

Als wir 2022 mit der Produktentwicklung begannen, leisteten vier »Foundation Customers«, darunter Thimm, The BoxMaker, UDS (Polen) und Grupak (Mexiko) Anzahlungen auf Vulcan-Systeme. 2023 schloss sich Schumacher Packaging dem „Foundation Customer“-Programm an und unterzeichnete eine Absichtserklärung über den Kauf von 5 bis 10 Vulcan-Maschinen von Highcon bis 2030.

»Wir sind mit unserer Highcon Beam 2C sehr zufrieden, doch die Vulcan ist das System, das die notwendige Digitalisierung der Wellpappenverarbeitung einleiten wird«, sagt der CEO, Björn Schumacher. Im Jahr 2026 soll die erste Vulcan-Maschine für Alpha-Tests an einen Kundenstandort geliefert werden.