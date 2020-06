Digitalisierung des Wellpappendrucks

Die Lösung verarbeitet gestrichene und ungestrichene Wellpappenbogen mit einer Breite von bis zu 1,6 m und einer Länge von bis zu 2,8 m mit einer Geschwindigkeit von maximal 150 Laufmetern pro Minute. Xeikon zufolge wird IDERA eine bessere Druckqualität als der Flexodruck gewährleisten und sowohl kleine als auch größere Auflagen produzieren können. Dabei profitiert der Anwender von allen bekannten Vorteilen einer digitalen Print-on-Demand-Lösung, einschließlich einem geringeren Abfallvolumen. Kunden steht die Lösung ab September im Xeikon Global Innovation Center in Lier für Test- und Vorführungszwecke zur Verfügung.

„Es ist kein Geheimnis, dass bei den Verhaltensmustern der Kunden, Markeninhaber und Einzelhändler rasante Veränderungen zu erkennen sind“, sagt Sebastien Stabel, Market Segment Manager Carton Packaging bei Xeikon. Diese werden unter anderem durch das exponentielle Wachstum des e-Commerce und durch den wachsenden Druck nach nachhaltigeren Lösungen befeuert. Diese Entwicklung fördert kreative Innovationen für die Digitalisierung der Verpackung sowie eine immer höhere Produktivität.

Stabel ist überzeugt, dass weitere Veränderungen bevorstehen. „In seiner Untersuchung vom Mai 2019 unter dem Titel No ordinary disruption – winning with new models in packaging 2030 hat der Unternehmensberater McKinsey darauf hingewiesen, dass es für die Unternehmen in der Verpackungsindustrie an der Zeit ist, in die Gänge zu kommen, es bleiben nur noch wenige Jahre zur Vorbereitung. Vor diesem Hintergrund müssen sie ihren Fokus grundlegend überdenken und ihre Geschäftsmodelle und Märkte kritisch hinterfragen. Für vorausschauend agierende Unternehmen bietet der Übergang vom Wellpappen-Postprint zum digitalen Wellpappendruck eine optimale Gelegenheit, um sich auf die Reise in eine erfolgreiche Zukunft zu begeben.“