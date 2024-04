Die Zeit soll reif sein für die Nanographie?!

Zwölf Jahre sind vergangen als Benny Landa seine Nanographie-Drucktechnologie erstmals der Öffentlichkeit (drupa 2012) vorstellte. Fast eine Milliarde Dollar wurde investiert. Inzwischen sind 50 Maschinen in 14 Ländern installiert, die Hälfte davon soll seit 2023 installiert worden sein. Zur drupa 2016 hat Landa noch von Bestellungen im Umfang von 450 Mio. Dollar gesprochen. Da ist wohl einiges auf der Strecke geblieben. Auch Benny Landa, der Gründer von Landa, hat im Rahmen einer Pressekonferenz Ende März betont, dass man sich deutlich mehr erwartet habe. In seiner charismatischen Art versicherte er aber, dass jetzt die Zeit reif sei für die Nanographie. Nicht zuletzt, weil die Technologie heute einen hohen Grad an Zuverlässigkeit erreicht habe und man mit der Landa S11 und S11P eine Produktivitätsschranke im Digitaldruck durchbrechen konnte. Die Druckgeschwindigkeit im B1-Format liegt bei 11.200 Bogen/Std. (bisher 6.500).

Die neuen Landa-Druckmaschinen sollen bereits ab der drupa 2024 verfügbar sein. Sie verfügen über das PrintAI-Modul, das die Druckqualität auf Basis von KI-Technologie noch weiter erhöhen soll. Dieses Modul unterstützt die Herstellung von äußerst anspruchsvollen Faltschachteln und auf Akzidenzdruckanwendungen, die den Druck von Mikroschrift und andere Markenschutz-Funktionen erfordern. Gil Oron, CEO von Landa Digital Printing, erklärt: »Wir freuen uns sehr, die Markteinführung der Landa S11 und S11P bekannt zu geben, nachdem sich die aktuellen Modelle Landa S10 und S10P bei unseren Kunden erfolgreich bewähren. Mit unserem Marktverständnis für die zukünftigen Anforderungen möchten wir die Nanografie auf die nächste Ebene heben.«

Neues 11K-Modul

Die neuen Modelle Landa S11 und S11P können nach den individuellen Anforderungen jedes Kunden konfiguriert werden. Das bedeutet, dass jede neue Druckmaschine wahlweise in Konfigurationen mit vier oder sieben Farben erhältlich ist und über eine Endlosdruck-Funktion und optional ein Inline-Lackierwerk verfügen kann. Gil Oron erklärt dazu: » die neue S11-Serie größtenteils auf der gleichen robusten und bewährten Plattform der S10 basiert und zusätzlich über neue Leistungsmerkmale verfügt, können Kunden ihr Angebotssortiment erweitern oder neue profitable Märkte erschließen. Es steht außer Frage, dass die Revolution des Digitaldrucks im B1-Format bereits begonnen hat.«

