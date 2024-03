Die Verpackung als Ganzes betrachtet

Vor neun Jahren brachten Markus Niederfriniger und Julia Schliefsteiner ihre Marke Looops auf den österreichischen Markt. Mit kleinem Budget begannen die beiden Gründer*innen in der eigenen Garage, natürliche Düfte in Gläser abzufüllen und Duftkerzen herzustellen. Heute hat die Marke für handgefertigte Produkte mehr als 400 Geschäftspartner*innen, darunter so renommierte Namen wie der deutsche Einzelhändler Manufactum, das renommierte Naturhotel Forsthofgut, der Monocle Shop in Meran und der beliebte Wiener Bioladen Staudigl. Nun waren die Gründer*innen des österreichischen Kerzenherstellers der Meinung, dass das Erscheinungsbild der Marke angesichts des starken Wachstums ihres Unternehmens an seine Grenzen gestoßen war. Ein Rebranding – einschließlich einer Neugestaltung der Verpackung – war der nächste logische Schritt.

Die Herausforderung: Die perfekte Verpackung für das neue Markenimage zu finden

Das Unternehmen hat klein angefangen, ist aber inzwischen in neue Dimensionen gewachsen. Als die Produktionsmengen des Kerzenherstellers stiegen, konnten die Gründer*innen die Glasbehälter aus recycelten Weinflaschen nicht mehr selbst herstellen. Es wurden also neue Arten von Behältern für die Kerzen benötigt – und damit auch ein Rebranding der gesamten Produktlinie notwendig. Besonders wichtig war auch die äußere Verpackung. Denn diese ist das Erste, was Verbraucher*innen wahrnehmen und sie muss daher die Qualität des Produkts und die Markenwerte vermitteln: In diesem Fall rein, reduziert und authentisch sein – eben genau wie die Düfte, die in den Kerzen selbst verwendet werden.

»Wir wollten, dass das neue Markendesign mehr ist als nur ein visueller Eindruck. Es sollte den Weg von Looops widerspiegeln, die Erfahrungen, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, und zeigen, wie sich die Qualität unserer Produkte verbessert hat«, erklärt Julia Schliefsteiner, eine der Mitbegründer*innen. »Die Verpackung als Ganzes – vom Material über die Optik bis hin zur Haptik – sollte dies ebenfalls verdeutlichen.«

Die Zusammenarbeit: Eine Messebegegnung führt zur Partnerschaft

Auf die Kartonqualitäten von Metsä stießen die Gründer*innen erstmals auf der Fachpack in Nürnberg. Was sie besonders ansprach, waren die Qualität und die nachhaltige Herkunft der Produkte von Metsä sowie die Beziehung des Unternehmens zur Natur und den Waldbesitzern. »Wie wir haben auch Metsä Board und seine Produkte einen starken Bezug zur Natur. Das war eine wichtige Grundlage für unsere Partnerschaft«, erläutert Markus Niederfriniger, CEO von Looops, die Entscheidung zur Zusammenarbeit. »Die reinen Frischfasern, die Metsä für seine Kartonqualitäten verwendet, sind ein nachwachsender Rohstoff, der seinen Ursprung in nachhaltig bewirtschafteten nordischen Wäldern hat. Deshalb waren sie für uns die logische Wahl«, so Niederfriniger weiter.

Beide Partner fanden schnell eine gemeinsame Basis. »Im Gespräch mit den Gründern von Looops auf der Fachpack haben wir schnell gemerkt, dass Nachhaltigkeit für beide Unternehmen sehr wichtig ist und konnten uns gleich die Materialoptionen anschauen«, erinnert sich Bettina Tschoner-Fuchs, Marketing Communication Managerin bei Metsä Board. »So war es ein Leichtes, die Zusammenarbeit zu starten.«

Stabiler und natürlicher Karton mit Luxuscharakter

Bisher waren die Looops-Kerzen in ungebleichtem Kraftkarton mit einer Einlage aus Wellpappe verpackt worden, um den handwerklichen Charakter der Produkte zu betonen. Nach dem Rebranding wollten die Gründer die Verpackung aufwerten, um die Qualität der Produkte widerzuspiegeln, ohne dabei den naturalistischen Charakter zu verlieren. Deshalb entschied man sich für die leichtgewichtige und ungestrichene Faltschachtelkartonqualität MetsäBoard Natural FBB und entwickelte darauf ein minimalistisches Design.

»Der ungestrichene Karton verleiht der Verpackung eine hervorragende seidige Haptik, und seine Helligkeit lässt unser Design optimal zur Geltung kommen«, resümiert Markus Niederfriniger. »Seine Leichtgewichtigkeit in Verbindung mit der hohen Festigkeit bringt zusätzliche Vorteile in Bezug auf eine einfache Produktion und Einsparungen beim Transport. Das Produkt und passt zu uns und unserer Marke.«