Die nächsten Innovationen bei Unitedprint.com

Produktspezifisch mehrdimensionale Darstellungen und interaktive 3D-Produktvisualisierungen stellen dienächsten wegweisenden Visualisierungsoptionen im Onlinehandel dar. Das innovationsgetriebene E-Commerce-Unternehmen für visuelle Kommunikation Unitedprint.com ermöglicht mit seinem Marken Easyprint und print24 nunmehr seinen Kunden, ihre individuellen Printprodukte in typischen Anwendungen präsentieren zu lassen. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, ihre Produkte in einer 3D-Ansicht um 360 Grad in alle Richtungen zu drehen und so intuitiv aus allen Blickwinkeln zu erkunden.

Der Einsatz dieser Produktvisualisierungen bietet Nutzern die Gelegenheit, individualisierte Artikel vor der Bestellung realitätsnah zu begutachten. Die verfügbare Teilen-Funktion unterstützt darüber hinaus Abstimmungs- und Freigabeprozesse von Designern, Projekt- Teams und Ihren Kunden.

»Wir sind sehr stolz darauf unseren Kunden von Easyprint und print24 diese innovativen neuen Funktionenverfügbar machen zu können, die ihnen effizientere Prozesse und mehr Sicherheit bei der Erstellung ihrerDruckprodukte ermöglichen. Mit den interaktiven 2D-/3D-Visualisierungen steigern wir den Kundennutzen deutlichund festigen damit gleichzeitig unsere marktprägende Position als einer der führenden Web-to-Print-AnbieterEuropas. Wer unsere 2D-/3D-Visualisierungen noch nicht erlebt hat, weiß nicht was er vermisst. Und wer unsere2D-/3D-Visualisierung genutzt hat, will sie nie mehr missen«, so Fabian Frenzel, Vorstandsvorsitzender derUnitedprint.com SE.

Für die Zukunft plant Unitedprint.com ebenfalls den Einsatz von Augmented Reality (AR) auf seinen E-Commerce-Portalen. AR ermöglicht es dann Nutzern mit ihren Smartphones 3D-Visualisierungen ihrer individuellen Druckprodukte in ihrer natürlichen Umgebung zu projizieren. Auf diese Weise wird für die Kundenein immersives und unterhaltsames Einkaufserlebnis geschaffen.

www.unitedprint.info