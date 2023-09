Der Wendepunkt in der digitalen Etikettenproduktion

Die HP Indigo V12 Digitaldruckmaschine hat ihre Beta-Phase erfolgreich abgeschlossen und ist ab sofort verfügbar. »Wir glauben, dass zwei HP Indigo V12 unsere acht Flexo-Druckmaschinen ersetzen und so unser Business vollständig transformieren können«, sagt Jeremy Letterman, Vice President Operations & Supply Chain bei Brook+Whittle. Brook+Whittle hat eine HP Indigo V12 am Standort Ohio im Einsatz. Die HP Indigo V12 erlaubt es Convertern, mehr hochvolumige Druckjobs, die bislang konventionell gefertigt werden, auf den Digitaldruck zu verlagern und von dessen Vorteilen zu profitieren: schnellere Jobwechsel, Flexibilität, Serialisierung, Personalisierung, weniger Makulatur, geringerer Lagerbestand und eine bedarfsgerechte Lieferung.

HP Indigo-First-Mentalität

HP Indigo hat einen Anteil von 65 Prozent am weltweiten Markt für digitale Etiketten und Verpackungen (in US-Dollar) und hat eine installierte Basis von über 2.600 aktiven Druckmaschinen. »Traditionell stand der Flexodruck an erster Stelle in der Etikettenindustrie, während der Digitaldruck hauptsächlich bei Spezialaufträgen und ‚high-value‘ Jobs gepunktet hat«, so Noam Zilbershtain, VP & General Manager, HP Indigo und Scitex. »Mit dem neuen Portfolio und insbesondere mit der HP Indigo V12 kehrt sich diese Reihenfolge um. Jetzt heißt es Indigo first, flexo second.«

Neue Impulse für die Etikettenindustrie

Die Beta-Phase der HP Indigo V12 Digitaldruckmaschine wurde an verschiedenen Standorten erfolgreich abgeschlossen. Dazu gehören Kunden wie All4Labels, Eshuis und Brook+Whittle. Sie ist extrem produktiv und bietet die bekannte HP Indigo Druckqualität. Um die Produktivität weiter zu erhöhen, lässt sich die Nonstop-Winding-Lösung von ABG implementieren, die speziell für die HP Indigo V12 entwickelt wurde – und auch am Messestand zu sehen ist. Roger Gehrke, Betriebsleiter bei All4Labels Hamburg, über seine Erfahrungen mit der neuen Druckmaschine: »Die HP Indigo V12 ist ein echter Wendepunkt. Uns stehen jetzt die Geschwindigkeit, Qualität und Vielseitigkeit zur Verfügung, die die Lücke zum konventionellen Druck schließt.«

Innovationen für jeden Etiketten- und Verpackungszweck

Abgerundet wird das Portfolio von der HP Indigo 6K Digitaldruckmaschine – dem Urgestein der digitalen Etikettenproduktion. An der HP Indigo 6K wird eine End-to-End-Automatisierungslösung demonstriert. Gezeigt wird eine Web2Pack-E-Commerce-Lösungen von Indigo in Kombination mit einer digitalen Veredelung und Laserstanzung von AB Graphics.

PrintOS Spot Master ist jetzt für die HP Indigo 6K und 200K Digitaldruckmaschinen verfügbar und ermöglicht es Druckdienstleistern, Sonderfarben innerhalb von Minuten zu erstellen und sie über die gesamte Auflage hinweg konsistent zu halten.

Die 200K-Digitaldruckmaschine ist nach Abschluss der Betaphase jetzt verfügbar. Die einzige praxiserprobte Lösung für den Druck flexibler Verpackungen im mittleren Bahnformat, richtet sich an Converter, die ihr Geschäft in diese Richtung ausdehnen möchten. Zusammen mit dem Laminierungs- und Beutelaggregat von Karlville bildet die HP Indigo 200K das Herzstück der Digital Pouch Factory, mit der innerhalb kürzester Zeit Beutel produziert werden können.+

