Raumgestaltung und Werbung für die Sinne

Befeuert durch soziale Medien und bildreiche Kommunikation erhöht sich die Frequenz von Umgestaltungsmaßnahmen weiterhin enorm. Egal ob im gewerblichen, öffentlichen oder privaten Bereich –Raumgestaltung als Ausdruck einer Botschaft oder einfach nur zu Schaffung einer angenehmen Atmosphäre liegt im Trend. IGEPA Austria als professioneller Partner in allen Belangen für Werbetechnikprodukte hat diesen Trend schon früh erkannt und bietet hier, neben einer Vielzahl an innovativen Interieur Design Artikeln, die effizienten Designfolien von LX Hausys an. Schnelles, sauberes Arbeiten in Verbindung mit starken, gestalterischen Effekten überzeugen immer mehr Anwender*innen und deren Kundinnen und Kunden.

Im Umfeld von Gastronomie, Hotellerie, Messe- und Ladenbau, Praxen, Büro- und Empfangsräumen und nicht zuletzt auch im privaten Bereich, finden Designfolien als funktionelle Alternative mehr und mehr Zuspruch. Speziell im Innenbereich kommt es auf haptische Qualität und möglichst naturnahe Optik an! All diese Eigenschaften erfüllen die Designfolien von LX Hausys! Sie bestehen aus robusten, mehrlagigen Konstruktionen und weisen widerstandsfähige und leicht zu pflegende Oberflächen auf. Zur Arbeitserleichterung ist das BENIF Sortiment grundsätzlich mit Luftkanaltechnologie ausgestattet.

Selbstverständlich sind sie REACH-konform, erfüllen die Brandschutzbestimmungen (B1) und verfügen sogar über die Lloyd Marine Zertifizierung (IMO), so wie man es von einem Qualitätsprodukt erwartet! Edles Finish, hohe Qualität, enorme Auswahl sowie eine attraktive Preisgestaltung – das sind Designfolienvon LX Hausys – Gestalten Sie mit!

Weitere Informationen: www.igepa.at