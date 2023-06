Kavalan gibt Partnerschaft mit Europapier Gruppe bekannt

Kavalan setzt sein europäisches Wachstum fort und kündigt eine neue Vertriebspartnerschaft mit der Europapier Gruppe an. Der Großhändler mit Hauptsitz in Wien, wird die gesamte Palette der PVC-freien Lösungen von Kavalan durch seine lokalen Gesellschaften in Österreich – Europapier Werbetechnik, Kroatien – Europapier Dipa und Slowenien – Europapier Alpe, auf den Markt bringen.

Europapier ist seit 1971 eine feste Größe am europäischen Markt und hat seinen Hauptsitz in Wien, Österreich. Seitdem expandierte das Unternehmen in 11 Länder und bietet seinen Kunden erstklassige Lösungen im Bereich der grafischen Industrie. Durch die Partnerschaft mit Kavalan, unternimmt Europapier einen wichtigen Schritt, um sein Produktportfolio an seine Nachhaltigkeitsstrategie auszurichten und seinen Kunden PVC-freie Produktalternativen zu bieten.

Michael Hicker, Commercial Director Austria, Europapier: »Die richtigen Schritte in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft zu setzen, ist für uns als Unternehmen immens wichtig. Wir wollen unseren Kunden nicht nur nachhaltigere Alternativen anbieten, sondern sie auch beraten, wie wichtig es ist, diese zu nutzen. Wir sind überzeigt, dass die Vision von Kavalan perfekt mit unserer übereinstimmt. Die Verbesserung unseres nachhaltigen Angebots hat für uns hohe Priorität und wir betrachten die Bereitstellung PVC-freier Produkte für unsere Kunden als einen wichtigen Schritt in eine nachhaltigere Zukunft.«

Rob Karpenko, European Sales Director bei Kavalan, fügt hinzu: »Ich kenne das Team von Europapier schon fast mein ganzes Berufsleben lang und es ist eine wahre Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Die strategische Ausrichtung der Europapier Gruppe passt perfekt zum Ethos der Marke Kavalan. Mit dem Vertriebsansatz von Europapier werden die Kunden alle verfügbaren Informationen zu den Vorteilen in Herstellungs- und Lebenszyklus unserer Kavalan Produktrange erhalten. Diese neue Partnerschaft stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, Kavalan in einige der interessantesten Länder Europas zu bringen.

Da wir wissen, wie wichtig es ist, das Angebot der Marke Kavalan bei der Markteinführung richtig zu gestalten, hat das Europapier-Team eine umfassende Kundenanalyse durchgeführt und unser Angebot so angepasst, dass es neben den regulären XXL Formaten auch 160 cm breite Rollen umfasst. Dies verspricht der Beginn einer großartigen Partnerschaft zu werden!«

Weitere Informationen:

www.goforkavalan.com

www.europapier-werbetechnik.at