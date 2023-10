brandbook – schöne Bücher für große Brands

Bereits 2004 präsentierte brandbook den ersten Online-Buchkonfigurator, welcher Kund*innen ermöglicht, ihre individuellen Vorstellungen sofort zu visualisieren. Ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte von brandbook war die Entwicklung und Markteinführung des Punktrasters in den Notizbüchern. Dieses hat sich mittlerweile weltweit zum Standard für Notizbücher etabliert und ist ein Beweis für die Innovationskraft und den Einfluss von brandbook. Weitere Kreationen, mit denen das Unternehmen durch handwerkliche Kompetenz überzeugt, sind das Wendebuch oder das Anti-Handbag-Gummiband, der Einsatz von außergewöhnlichen Einbandmaterialien sowie der Motivfarbschnitt.

Vor zehn Jahren rief brandbook das eigene Notizbuchlabel nuuna für Privatkund*innen ins Leben und sorgt seitdem mit einzigartigen Notizbuchkreationen und Kollaborationen mit Designer*innen und Künstler*innen immer wieder für Aufsehen – nach dem Motto: The end of boring notebooks. Die mit Designpreisen ausgezeichneten Bücher sind im Flagship-Store in Frankfurt/Main und im Einzelhandel erhältlich. In den letzten 25 Jahren entstanden zehntausende Buchproduktionen für die renommiertesten Design- und Werbeagenturen sowie Top-Unternehmen unterschiedlichster Branchen weltweit. Natürlich 100 % made in Germany!

