BOBST stellt im Vorfeld der drupa 2024 Innovationen vor

Auf der drupa 2024 bekommen die Besucher*innen des Messestandes die Gelegenheit, anhand einer Live-Demonstration einer »Konzeptmaschine« zu erfahren, wie das Schweizer Unternehmen seine Vision in die Realität umsetzen will. So will BOBST eine End-to-Endlösung für die Faltschachtelproduktion vorstellen, die neben dem Druck auch die Weiterverarbeitung umfassen soll. »Wir haben bei unserer Vision, die Zukunft der Verpackungswelt auf Basis von Vernetzung, Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit zu formen, große Fortschritte erzielt«, erklärte Jean-Pascal Bobst, CEO der Bobst Group. „Mit unserem umfangreichen Lösungsportfolio, das die Anforderungen unserer Kunden abdeckt, können wir unsere Angebote für sie nun maßschneidern – auf Basis der Anforderungen, die sich ihnen in den kommenden Jahren stellen werden. Unsere neuesten, heute angekündigten Lösungen integrieren Maschinen und Software mit dem Ziel, höhere Leistungen zu ermöglichen. Sie erweitern unser Angebot in aller Welt über den Betrieb von Maschinen hinaus und helfen uns allen, eine stärker vernetzte und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.« Wie die Lösung im Detail ausschauen und welche Arbeitsschritte integriert werden sollen, darauf wollte der CEO von BOBST im Gespräch mit der Graphischen Revue nicht näher eingehen.

Erweiterte Möglichkeiten und höhere Produktivität mit BOBST Connect

Für BOBST Connect kündigt das Unternehmen zwei neue Funktionen vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine cloud-basierte digitale Plattform, die auf eine Steigerung der Produktivität abzielt und permanent weiterentwickelt wird. So können Kunden mit dem Job and Recipe Management ihre Maschinen von BOBST nahtlos in ihre Produktions- und Design-Workflows integrieren. Anschließend profitieren sie von der bidirektionalen Synchronisierung ihrer Auftrags- und Rezeptur-Daten in Form schnellerer Einrichtprozesse und höherer Produktivität. Die Funktion Energy Monitoring erlaubt es Kunden, ihren Energieverbrauch und ihre Energiekosten in Echtzeit zu messen. Mit dem Erfassen von Daten über verschiedene Aufträge, Einstellungen und vernetzte Maschinen hinweg will der Hersteller seinen Kunden in Zusammenarbeit mit den marktführenden Workflow- und Automatisierungs-Partnern helfen, ihre Effizienz zu steigern und ihre Kosten zu reduzieren.

Um seine Wahrnehmung als strategischer Partner seiner Kunden zu verstärken, hat das Unternehmen zudem angekündigt, unter dem Namen Application Management einen praxisnahen, neuartigen Beratungs-Service für alle vier Marktsegmente zu entwickeln, der seinen Fokus auf die Automatisierung von Arbeitsprozessen, die Optimierung von Farbprozessen, die Schaffung durchgängiger Prozesse sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften richtet – und damit den Anforderungen von Verpackungs- und Markenartikelherstellern gerecht wird.

Das Engagement von BOBST für eine verbesserte Nachhaltigkeit – sowohl in den eigenen betrieblichen Prozessen als auch in der Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele der Kunden – spiegelt sich mittlerweile in mehreren Bereichen und in allen neuen Lösungen wider. Das Unternehmen hat erklärt, dass alle im Jahr 2024 gekauften neuen Maschinen mindestens zehn bis 20 % höhere Effizienz und Produktivität aufweisen sollen, indem der Abfall sowie der Material- und Energieverbrauch verringert werden.

Auf die Highlights für die verschiedenen Marktsegmente, werden wir in einem gesonderte Artikel näher eingehen.

www.bobst.com