Bei be.print dreht sich alles um den E-Commerce

Die Erfolgsstory in Zahlen: Druckereien, die unsere Software einsetzen, erhalten jeden Tag Bestellungen im Wert von EUR 243.000,- und alle 90 Sekunden eine Bestellung. Diese Statistik spricht für uns: 23 Jahre am Markt, 296 Lizenznehmer (davon 90% Druckereien), 2.112 individuelle Bestellportale, 35.000 unterschiedliche Artikel, 110.000 aktive Besteller, 780.00 Bestellungen und 89.000.000,- EUR generiertes Bestellvolumen.

Closed Shop – In 90 Minuten zum gebrandeten Firmenkundenportal

be.print hat die Erstellungszeit für individuelle Bestellportale radikal verkürzt! Mit sogennante Wizard soll die Erstellung eines voll funktionsfähigen B2B-Portals gerade einmal 90 Minuten dauern – inklusive eigener URL, SSL und den CI-konformen Farben und Logos des Firmenkunden.

Druckereien genießen dadurch handfeste Vorteile. Schon bei der Präsentation beim Interessenten können sie ein komplett gebrandetes Demoportal im Look-and-Feel des Unternehmens vorstellen. Das erleichtert den Vertrieb und macht be.print auch zu einem idealen Akquisetool für die Neukundengewinnung.

Dank des be.print-Lizenzmodells können beliebig viele Firmenportale eingerichtet werden, ganz ohne weitere Kosten.Um zusätzliche Funktionen zu ergänzen, stehen über 240 Module kostenfrei zur Verfügung. So lassen sich die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe perfekt abbilden – vom einfachen Visitenkartenportal bis hin zur komplexen Beschaffungslösung für Werbematerialien.

mediaprint solutions – Produktvielfalt per Schnittstelle

Zu den weiteren Neuheiten gehört die be.open PRINT API. Über diese neu entwickelte Schnittstelle können produktbezogene Daten reibungslos und sicher zwischen Druckereien und ihren Kunden und zwischen Druckdienstleistern ausgetauscht werden.

Mit der mediaprint solutions GmbH aus Paderborn hat be.print nun einen weiteren Partner gewonnen, der seine Produkte über die be.open-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Das gesamte Produktportfolio steht automatisch zur Bestellung durch andere Druckereien und Unternehmen bereit – sowohl in den Closed Shop Portalen als auch in den Open Shops von be.print

Die be.open PRINT API bringt Druckereien und Unternehmen zusammen und funktioniert wie eine große Produzenten-Datenbank, in der Unternehmen gezielt den passenden Dienstleister finden, in Kontakt treten und Daten hochautomatisiert austauschen können. Auf diese Weise können Druckereien Produkte im gesamten be.print-Ökosystem anbieten, bis hin zu Dropshipping und Reseller Shops, und so einfach neue Kunden gewinnen.

Shopify Plug-In – Das Potenzial von 80.000 Shops nutzen

Druckereien können zukünftig ihre Produkte in Shopify, der weltweit führenden Plattform für den mobilen Handel, integrieren. Mit dem für Q3 2024 angekündigten Shopify Plugin für das be.print Ökosystem wird der der Verkauf aller Druckartikel schnell und unkompliziert möglich.

Bisher war es für Druckereien fast unmöglich, Produkte mit anspruchsvoller Kalkulation und vielen Variationen mit vertretbarem Aufwand in Shopify anzubieten. Druckereitypische Anforderungen wie abweichende Druck- und Liefertermine, Papierdatenbanken oder Papierpreisänderungen ließen sich nur sehr schwer abbilden.

Die be.open PRINT API schafft nun zusammen mit dem neuen Plugin einen völlig neuen Weg. Druckereien können alle Produkte einfach in die be.open PRINT API integrieren und damit auch in Shopify-Shops anbieten. Sie können eigene Shops erstellen oder Produkte anderen Shopbetreibern für Dropshipping zur Verfügung stellen. So entstehen ganz neue Vertriebskanäle und zusätzliche Umsatzchancen im E-Commerce.

33 Mio. Haushalte für Zielgruppen-Targeting im print

Individualisierte Drucksachen direkt in den Briefkasten der Zielgruppe! Das Zielgruppen-Targeting von be.print macht präzise lokale Werbung für Handel und Dienstleistungen so einfach wie nie. Nutzer können aus über 33 Mio. Adressen zielgenau die passenden Empfänger selektieren.

Für Druckereien ergeben sich dadurch neue Chancen: Werbetreibenden dabei zu helfen, Streuverluste zu minimieren und können nicht nur den Druckservice für Printmailings anbieten, sondern zusätzlich auch die gezielte Verteilung zum Wunschtermin.

be.print Halle 7a an den Ständen D06 und C10