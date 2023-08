be.print-Ökosystem für die 360° Mass Customization im Onlineprint

Druckereien und Unternehmen künftig noch einfacher, schneller und nahtloser miteinander, untereinander und bei Bedarf auch mit externen Dienstleistern vernetzen soll. Die Entwicklung der neuen 360°-Mass-Customization-Plattform ist das Ergebnis aus 22 Jahren Erfahrung im Onlineprint mit hunderten aktiven Druckerei-Kunden, 140 Druckshops und mehr als 2 500 umgesetzten B2B-Portalen in Handel, Industrie und Franchise. Mit der be.print-Plattform hebt das Unternehmen Web-to-Print und Print Procurement auf eine ganz neue Stufe. »Wir sind überzeugt, dass erfolgreicher Onlineprint künftig aus vielen Spezialdienstleistungen und Services bestehen wird. Druckereien müssen noch flexibler auf die Bedürfnisse von Unternehmen reagieren und mit dem Innovationstempo moderner Marketingabteilungen Schritt halten. Das muss auch die eingesetzte Software unterstützen: Sie muss modular, schnell einsatzbereit und in der Lage sein, barrierefrei und transparent mit anderen Marktbeteiligten zu ‚sprechen‘ und sich über Schnittstellen auszutauschen. Dazu braucht es eine offene Software-Architektur, die einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, also keine Seite ausschließt«, erklären die Lead-Print-Geschäftsführer André Hausmann und Gopal Nath die Hintergründe des neuen Ökosystems be.print. »Mit be.print stellen wir diese Bedürfnisse und den Nutzen in den Vordergrund und bieten maßgeschneiderte Lösungen an, die eine Brücke zwischen der Print- und Corporate-Welt schlagen. Nach fast einem Vierteljahrhundert im Web-to-Print und Onlineprint kennen wir die Pain Points beider Welten nur zu gut.«

Die be.open API – Middleware, Hub und Herzstück von be.print

Herzstück des neuen Ökosystems be.print ist die be.open API, eine von Grund auf neu programmierte Middleware »engineered by Lead-Print« , die als Produktionsschnittstelle Unternehmen und Druckdienstleister miteinander verbindet und den Austausch von Angeboten und Aufträgen auf Basis von Attributen, wie etwa Metadaten, Preise, Lieferzeiten etc., ermöglicht. Sie operiert ähnlich wie eine große Produzentendatenbank, über die nicht nur Unternehmen produktbezogen und unkompliziert den passenden Dienstleister finden können, sondern sich auch Druckereien miteinander vernetzen und – getreu des Dropshipping-Prinzips – Produkte sowie Dienstleistungen anbieten und nutzen können.

Das neue be.print Ökosystem verbindet Printer und Corporates nahtlos und unkompliziert. Herzstück der Plattform ist die be.open API, die als Schnittstelle und Produzentendatenbank fungiert und auch den Austausch von Druckereien untereinander und/oder zu externen Dienstleistern ermöglicht. © Be.Beyond GmbH & Co. KG

Die be.print Concepts: Funktionalitäten-Preset beschleunigt die Umsetzung

Die zweite Säule des neuen Ökosystems bilden die be.print Concepts. Dahinter verbergen sich vordefinierte Presets an Funktionalitäten und Services für bestimmte Einsatzzwecke – beispielsweise für klassische Closed-Shop- oder Open-Shop-Bestellportale, für Multichannel-Marketingkampagnen, Dropshipping- und Resellershops oder für individualisierbare Produkte. Der Funktionsumfang eines be.print Concepts lässt sich bei Bedarf zudem durch mehr als 250 zusätzliche Module erweitern, um jeder individuellen Anforderung gerecht zu werden. Die be.print Concepts beinhalten neben den Funktionen, Software-Bausteinen und Integrationen auch eine Reihe an Services, etwa in Form eines Multilevel-Supports durch Account- und Projektmanager, die dabei helfen, das Beste aus dem Einsatz des be.print-Ökosystems herauszuholen.

Weniger Setup – mehr Tun

Durch das Zusammenspiel aus be.open API, be.print Concepts und der konsequenten Nutzen-Orientierung kommen Anwender auf beiden Seiten – egal, ob Druckdienstleister oder Corporate – schneller in die Umsetzung, ohne sich mit den technischen Setups auseinandersetzen zu müssen: Druckereien können ihre B2B-Kunden im Handumdrehen »onboarden«, Aufträge auch bei anderen Druckdienstleistern platzieren oder Onlineshops aufsetzen, während Unternehmen in die Lage versetzt werden, ihre Printbedarfe smarter, schneller und transparenter zu ordern sowie ihre digitalen Assets effizienter zu gestalten.

Verfügbarkeit

Das be.print Ökosystem für die 360° Grad Mass Customization im Onlineprint ist ab Herbst 2023 verfügbar und soll sukzessive durch neue Concepts erweitert werden. Für Bestandskunden und langjährige Anwender der Lead-Print PRINT LOUNGE und des Lead-Print DRUCKSHOPs wird sich vorerst nichts ändern. Im Gegenteil: Sie sollen von der be.print Architektur und den weiteren Entwicklungen profitieren. Auch die Technik, auf der be.print basiert, ist und bleibt Lead-Print und damit eine 100 %-ige Entwicklung der Be.Beyond GmbH & Co. KG in Willich.

Mehr Details über das be.print 360° Mass Customization Ökosystem liefert ein Whitepaper „be.smart – be.connected – be.better | be.print: Das Ökosystem für Printer und Corporates“, das hier kostenlos heruntergeladen werden kann.

Be.Beyond GmbH & Co. KG – das Unternehmen hinter be.print

be.print ist eine Entwicklung und Marke der Be.Beyond GmbH & Co. KG aus Willich. Das Team um die Geschäftsführer André Hausmann und Gopal Nath setzt mit seinen Web-to-Print- und Shop-Lösungen seit mehr als 22 Jahren neue Standards in Sachen Online-Print und Print Procurement. Die Lead-Print-Lösungen von be.beyond sind bei mehr als 2 500 B2B-Portalen in Industrie, Handel und Franchise im Einsatz und bilden das Rückgrat von mehr als 200 aktiven Druckshops.