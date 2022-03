Ein passionierten Imker in der Druckbranche

Mit www.glasetiketten.de steht nun der zweite Shop für Kunden bereit. Robert Czyzowski ist selbst begeisterter Imker und Geschäftsführer der Digitaldruckerei Schleppers GmbH. Er sieht enormes Potential in dieser von vielen unbeachteten Drucksparte.

Graphische Revue: Fangen wir vorne an: Wie sind Sie zur Imkerei gekommen und was fasziniert Sie daran? Für viele klingt das erstmal nach einem ungewöhnlichen Hobby.

Robert Czyzowski: Nach fast 10 Jahren Entwicklung und Leben im »Höher-Schneller-Weiter«-Stil und privaten und beruflichen Rückschlägen und Herausforderungen 2017 habe ich das innere Bedürfnis gehabt, etwas Sinnvolles zu tun. Durch einen Freund bin ich auf die Imkerei gekommen und fühlte mich an meine Kindheit erinnert, in der ich meinen Onkel öfters an seinen Bienenvölkern beobachtet habe. Die Faszination aus dem Kindesalter hat nicht nachgelassen.

Als Geschäftsführer und Imker haben Sie eine große Verantwortung. Hand aufs Herz, was ist einfacher zu managen: Ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitern oder drei Bienenvölker?

Drei Bienenvölker. Ich halte Bienen für die effizientesten und instinktiv intelligentesten Wesen dieser Erde. Über Millionen von Jahren Evolution haben es diese kleinen Wesen allein geschafft, sich immer schneller ändernden Umweltbedingungen anzupassen. Von allein. 50 Mitarbeiter benötigen definitiv mehr Aufmerksamkeit.

Die Kombination von Honig- und Druckproduktion ist sehr interessant, auf den ersten Blick ergibt sich kein offensichtlicher Zusammenhang. Was verbindet die Apoidea Handels GmbH und die Digitaldruckerei Schleppers GmbH?

Die Digitaldruckerei ist eine Druckerei und mein Stammunternehmen. Sie beschäftigt die Mitarbeiter, besitzt die Druckmaschinen und produziert die Etiketten für die Shops. Die Apoidea Handels GmbH betreibt als Vertriebsgesellschaft die Onlineshops und handelt mit Drucksachen sowie verschiedenen Imkereiwerkzeugen, Zubehör und Honiggläsern.

Jeder weiß, dass wir auf Bienen angewiesen sind. Steht eine Druckerei, die Farben und Chemikalien für die Produktion benötigt dazu nicht in Kontrast? Wie sieht es mit dem ökologischen Fußabdruck aus?

Nein, für mich ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Der Zusammenhang macht uns unserer Verantwortung für die Umwelt und unserer Nachfahren bewusst. Eine moderne Digitaldruckerei ist für mich der Inbegriff nachhaltiger Druckproduktion. Die modernen Technologien ermöglichen eine Produktion mit fast Null Ausschuss und Makulatur-Abfall. Die Toner sind problemlos De-Inkbar und mit Graspapier existieren interessante Materialien aus extrem schnell nachwachsenden Rohstoffen.

Das passende Shopsystem zu finden kann für Einsteiger in den Onlinemarkt schwierig sein. Viele Anbieter, viele Versprechen und viele Angebote. Warum haben Sie sich für Lead-Print (www.lead-print.com) entschieden?

Ganz einfach, weil mich das System sofort überzeugt hat. Ich versuche immer, unsere Leistungen und Produkte durch die Kundenbrille zu sehen. Bei dem Shopsystem überzeugte mich sowohl die einfache Aufmachung und intuitive Benutzerführung des Kunden im Shop, wie auch die Bedienoberfläche im Backend für meine Mitarbeiter und mich.

Nun starten Sie mit Glasetiketten.de einen weiteren Onlineshop. Dort bieten Sie Kunden optional an, über den Online-Editor Pitchprint selbst Etiketten zu designen. Was hat Sie zu dieser Entscheidung bewegt? Viele Shop-Betreiber lassen sich mit dem zweiten Shop deutlich mehr Zeit.

Wer rastet, der rostet. Gerade in der von Überkapazitäten geplagten Druckbranche dürfen wir uns keinen Stillstand erlauben. Angetrieben durch Input von unseren Kunden entwickeln wir uns stetig weiter. So wurden wir auch über unseren ersten Shop Honigetiketten.de von Kunden inspiriert und haben nicht nur Etiketten für Imker, sondern auch Etiketten für Rotkraut, Leberwurst, Wildbret oder Spirituosen gedruckt. Wenn man seinem Kunden zuhört und seine Probleme ernst nimmt, entstehen von ganz allein neue Geschäftsideen.

Was können wir vom „Etiketten-Imperium“ aus Bautzen in Zukunft erwarten? Was sind Ihre Pläne und Wünsche?

Erst kürzlich sind wir mit Glasetiketten.de an den Start gegangen. Weitere Shops sind derzeit nicht geplant. Wohl aber die ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der beiden bestehenden Shops.

Danke für das Gespräch!

www.honigetiketten.de

www.lead-print.com