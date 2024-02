Bannerkönig setzt weiter auf HP 

Im Rahmen seines rasanten Wachstums investierte die Bannerkönig GmbH in zwei neue HP Latex 3600 Drucker, die in der Firmenzentrale in Gelsenkirchen installiert und seit September 2023 in Betrieb sind. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen seine Produktionsfläche verdreifacht und seinen Maschinenpark verdoppelt – die beiden neuen HP Latex 3600 sind Teil dieser Expansion.