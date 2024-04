Andretti INDYCAR setzt auf HP Latex

Wie nicht anders zu erwarten, zählt wie allgemein im Motorrennsport auch beim Car-Wrapping »Speed«. Mit den HP Latex 700W- und 800W-LFP-Druckern kann Andretti INDYCAR schnell und in hoher Qualität umweltfreundliche Autofolierungen in leuchtenden Farben, einschließlich Weiß, drucken und aufbringen. »Wir haben mehr Teams und Autos als je zuvor«, so Jeff Childers, Creative Director bei Andretti Global. »Die Zusammenarbeit mit HP hat es uns ermöglicht, den hohen Output, der im Rennsport erwartet wird, auf die Straße zu bringen.«

Effizienz und hohe Qualität sind für den Erfolg von Andretti‘s INDYCAR von entscheidender Bedeutung, und dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie mit HP-Latex-Druckern hochwertige und nachhaltige Fahrzeugvollverklebungen erstellt werden können. Jeff Childers sagt: »Die Zuverlässigkeit der HP-Drucker gibt uns die notwendige Flexibilität. Da wir die Drucker im Haus haben, können wir die Verklebungen von einem Rennen zum nächsten schnell adaptieren.«