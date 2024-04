Ammerer und Duplo: Revolution im Sammelheften

Ohne Kompromisse zwischen Produktivität und Qualität erfolgt die Bedienung des Systems via dem Duplo PC-Controller und ist so einfach wie bei Flachbettheftern. Die Verarbeitung von Planobogen ist auch ohne Vorfalzen möglich. Die Qualität ist so gut wie bei Sammelheftern, verspricht der japanische Hersteller, der sich etymologisch mit der Namensgebung des neuen Flaggschiffes der Sparte Broschürenherstellung auf seine Wurzeln besinnt: der Name Senshi ist dem japanischen Wort Krieger abgeleitet und symbolisiert Stärke und Beweglichkeit. Beides Eigenschaften die der neue Sammelhefter, der auf Basis des iSaddle 5 entwickelt wurde, verkörpert.

Der neue Duplo iSaddle Senshi ist eine Kombination aus Agilität, Präzision und Automatisierung; und wurde für den Erfolg einer modernen Hochproduktionsumgebung entwickelt. Die Maschine wurde speziell für die Anforderungen der heutigen Zeit entwickelt und bietet ein hohes Maß an Effizienz und Zuverlässigkeit. Zu den Hauptmerkmalen des iSaddle Senshi gehören deutlich verkürzte Rüstzeiten, höhere Produktivität und durchgehende Automatisierung. Zuzüglich die Intelligenz, die zunehmende Anzahl kleiner Auflagen und komplexer Aufträge problemlos zu bewältigen. Das bedeutet, dass z.B. während der Produktion eines Auftrags der nächste bereits eingerichtet werden kann. Ein laufender Betrieb, oder auch die Produktion eines Short Run Jobs zwischendurch ist damit ohne Pause möglich. Es eröffnen sich damit völlig neue Produktionsmöglichkeiten, die zu einer beachtlichen Steigerung der Produktivität führen.

Der iSaddle Senshi kann mit bis zu 6 Duplo DSC 10/60i Zusammentragmaschinen betrieben werden. Möglich sind 2 oder 3 Linien, mit 1 oder 2 Türmen pro Linie. Das System kann somit mit den Kundenanforderungen ausgebaut werden und wachsen. Die Broschüren bis zu einem Umfang von 120 Seiten und einem maximalen offenen Format von 356 x 610 mm liegen flach und werden mit 2, 3 oder 4 Hohner Köpfen geheftet.

Halle 6/A31 – A31-2

