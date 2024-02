Agfa und EFI schmieden strategische Partnerschaft

Im Rahmen der Partnerschaft wird Agfa das Roll-to-Roll-System von EFI in sein Angebot integrieren, während EFI die High-End-Hybrid-Tintenstrahldrucker von Agfa in sein Lösungsangebot aufnehmen wird. Dadurch können beide Unternehmen ein breiteres Produktangebot dem Markt offerieren. Die Zusammenarbeit wird erstmals auf der FESPA in Amsterdam vom 19. bis 22. März 2024 vorgestellt.

Pascal Juéry, Vorstandsvorsitzender der Agfa-Gevaert-Gruppe, sagte: »Der Digitaldruck ist einer der wichtigsten Wachstumsmotoren unseres Unternehmens. Diese strategische Partnerschaft mit EFI wird die Palette der Lösungen, die wir unseren Kunden anbieten können, erweitern und unsere Marktpräsenz stären. Sie ist ein echter Meilenstein für unser Unternehmen und für die Großformatdruckbranche insgesamt.«

Arnaud Calleja, Vice-President Digital Printing Solutions bei Agfa, kommentierte: »Wir freuen uns über die Partnerschaft mit EFI. Durch die Integration ihrer Rolle-zu-Rolle-Plattform in unser Angebot für den Schilder- und Displaydruck sind wir in der Lage, unserem Kundenstamm eine außergewöhnlich vielfältige Produktpalette mit einem noch nie da gewesenen Wert zu bieten. Gleichzeitig können wir uns auf Produktinnovationen in unseren jeweiligen Spezialgebieten konzentrieren und so sicherstellen, dass unsere Technologien bei der Transformation des Digitaldrucks an vorderster Front stehen.«

Frank Pennisi, CEO von EFI, erklärte: »Seit über dreißig Jahren konzentriert sich EFI auf die Transformation in den Digitaldruck. EFI und Agfa sind Marken mit einer hohen Reputation, und wir sind nun in der Lage, die digitale Reise unserer Kunden zu beschleunigen.« Todd Zimmerman, SVP/GM Display Graphics & OEM Ink bei EFI, ergänzte dazu: »Die Integration der Hybrid-Plattform von Agfa in unsere Lösungen bekräftigt unser Engagement, unseren Kunden die fortschrittlichsten und umfassendsten Optionen zu bieten.« Auf Nachfrage hieß es von Agfa, dass man im ersten Schritt die 5 Meter breiten Lösungen von EFI in das Portfolio aufnehmen werde, und EFI wird einige Agfa-Systeme für ihre Märkte als OEM anbieten.

www.agfa.com

www.efi.com