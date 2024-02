Durst Group startet das Kunstprojekt »Inside-Out«

Die bis zu 100 Quadratmeter großen Installationen an der Fassade des Durst Headquarters, sollen im Anschluss an die Ausstellung zu recycelten Taschen weiterverarbeitet und als Unikate für einen guten Zweck versteigert werden. »Das Durst HQ ist ein ikonisches und futuristisches Gebäude und zeugt von der Bedeutung des Unternehmens in der digitalen Drucktechnologie«, erklärt Klaus Pobitzer das Kunstprojekt. »Aber kaum jemand in der Region weiß eigentlich, was und wer sich hinter dem Technologiehersteller verbirgt. Inside-Out lüftet das Geheimnis und trägt das größte Kapital des Unternehmens, die Mitarbeiter und die Technologie, nach außen.«

Christoph Gamper, CEO und Miteigentümer der Durst Group sagt dazu: »Wir freuen uns, dass wir eine Größe wie Klaus Pobitzer für die Zusammenarbeit gewinnen konnten. Seine großformatigen Installationen im öffentlichen Raum, die Mensch-Computer Interaktion, Design- und Architekturprojekte vermitteln – all das sind auch spezifische Themen der Durst-Group.«

Klaus Pobitzer absolvierte von 1995 bis 2000 ein Diplomstudium bei Gunther Damisch und Michelangelo Pistoletto an der Akademie der bildenden Künste Wien. Einem breiten Publikum wurde er durch Projekte im Bereich städtischer Öffentlichkeit u. a. in Palermo, Innsbruck, Mailand und Busan bekannt sowie durch seine Ausstellungen in Gent, New York, Sapporo, Mexico City und Wien. Grundlage seiner Kunst bilden in digitale Zeichnungen umgesetzte, meist ganzfigurige Porträt- oder Gruppenfotos, die für die Installationen bis zu einer Höhe von 30 Meter skaliert werden.

Die Durst Group plant die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem Künstler an ihrem Standort in Lienz. Die Durst Austria Niederlassung feiert in diesem Jahr 25-jähriges Firmenjubiläum.

Weitere Informationen: