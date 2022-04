Four Pees Integrationspartner von Durst

Die Durst Group gründete 2019 den Geschäftsbereich Durst Software & Solutions mit einem Team von über 60 Mitarbeitern, um Softwarelösungen zur ­Rationalisierung des Druckprozesses anzubieten. Sie bestehen aus Durst LIFT ERP, einem cloudbasierten ERP/MIS-System, Durst Smart Shop, einer E-Commerce-Lösung für individualisierbare Druckprodukte, und Durst Workflow, einer High-End-Lösung für die vollautomatische Verwaltung von Druckvorstufen- und Produktionsaufgaben. Die Lösungen sind auf den Digitaldruck zugeschnitten und bieten einen 360-Grad-Ansatz zur Optimierung von Druckprozessen in einer herstellerübergreifenden Produktionsumgebung. Mittlerweile arbeiten 500 Kunden mit dem Durst-Workflow.

»Wir haben nach einem erfahrenen Integra­tionspartner in Europa gesucht, und Four Pees erschien schnell auf unserem Radar. Sie haben den Finger am Puls der Druckindustrie und eine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung komplexer Automatisierungsprojekte. Als wir begannen, miteinander zu sprechen, stellten wir fest, dass wir uns in unserer Arbeitsweise sehr gut ergänzen«, sagt Michael Deflorian, Business Unit ­Manager von Durst Software & Solutions.