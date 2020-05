Wir glauben an die gemeinsame Zukunft!

Business as usual ist es im Moment zwar noch nicht, aber Schritt für Schritt kehrt der Alltag wieder ein. Unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen ist das vor kurzem vergrößerte Büro mehr und mehr besetzt. Der restliche Teil des Teams arbeitet von Zuhause aus. Das „neue“ Büro kann sich sehen lassen! „Wir haben die Zeit der Isolation und des Homeoffice genützt, um für das vergrößerte Team der IGEPA Austria den nötigen Platz zu schaffen“, so Erich Fasching, Geschäftsführer der IGEPA in Österreich. Auf nun knapp 300m² arbeitet das 12-köpfige Team gemeinsam an Projekten, betreut Kunden im Viscom- und Hardwarebereich und ist ein kompetenter Lösungsanbieter. Die IGEPA bietet ein spezielles „Corona-Sortiment“ an, das mit DIY-Lösungen im Hygienebereich, Displaysystemen und Warnmarkierungen überzeugt. Alles, was eben in dieser herausfordernden Zeit benötigt wird.

Und weil IGEPA positiv in die Zukunft blickt, wurden die Workshops im September 2020 bereits fixiert. Am legendären Red-Bull-Ring wird auch dieses Jahr wieder gemeinsam Boxengassenluft geschnuppert und von den Profis gezeigt, wie jede Verklebung noch einfacher und schneller über die Bühne gebracht werden kann. Unter dem Motto „Krasse Karre“ wird besonderes Augenmerk auf das Carwrappen mit Digitaldruckfolie, Steinschlagschutz und Scheibentönung gelegt. Drei Sessions in vier Tagen – direkt in der Boxengasse. Am schönsten Spielplatz Österreichs wird dort verklebt und gelernt, wo sich sonst Rennfahrzeuge tummeln. Arbeiten nur ein paar Schritte von der Rennstrecke entfernt, Mittagessen direkt über dem Start-/Zielbereich und Abendessen mit Blick über den gesamten Ring. Mit IGEPA Austria ist Weiterbildung immer etwas Besonderes.

Das „Corona-Sortiment“ und den Schulungskalender 2020: www.igepa.at

IGEPA Systems Onlineshop

Link “Corona-Newsletter”

Link “Workshops 2020”