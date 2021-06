Wasserstoff-Lkw für MEWA die Zukunft auf vier Rädern

Dieser Tage hat der Automobilhersteller Hyundai die Schlüssel des ersten Wasserstoff-Trucks „Xcient Fuel Cell“ überreicht. Dieser ist jetzt auf Schweizer Straßen unterwegs und beliefert die Kunden von MEWA emissionsfrei. Wasserstoff gilt weltweit als wohl wichtigster Energieträger der Zukunft. In der Schweiz ist ein innovatives Wasserstoff-Programm bereits Realität. „Das Konzept der Wasserstoffnutzung für LKW ist für uns eine Weltpremiere, denn MEWA ist das bisher einzige Unternehmen im deutschsprachigen Raum, das an diesem Projekt teilnimmt“, so Bernd Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer bei MEWA Österreich. Er ergänzt: „Wir sind sehr stolz, zu den Pionieren zu gehören, und hoffen natürlich, dass auch bald eine Zulassung für österreichische Straßen möglich wird.“

Aus dem Auspuff kommt Wasserdampf statt CO 2

Die Nutzung von grünem, CO 2 -neutralem Wasserstoff macht dieses Projekt einzigartig. Für dessen Erzeugung wird CO 2 -neutraler Strom aus Wasserkraftwerken genutzt – die Emission des Lkws besteht somit ausschließlich aus reinem Wasserdampf. Dieser nachhaltige Kreislauf passt hervorragend zu den neuen Distributionsstrategien von MEWA. „Die tägliche Belieferung unserer Kunden führt aktuell unvermeidlich zu einer CO 2 -Emission“, erklärt Bernd Feketeföldi. „Diese CO 2 -Emission unserer Flotte möchten wir nachhaltig senken. Dabei setzt MEWA nicht auf CO 2 -reduzierte Brückentechnologien, sondern auf CO 2 -freie Zukunftstechnologien wie Wasserstoff.“